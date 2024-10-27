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        Haberler Gündem Gizlendiği yer şaşırttı! Banyodaki gizli bölmede yakalandı

        Gizlendiği yer şaşırttı! Banyodaki gizli bölmede yakalandı

        Siirt'te hakkında toplam 7 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari M.Y.K. saklandığı adreste banyoya yapılmış gizli bölmede yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 18:56 Güncelleme: 27.10.2024 - 18:56
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        Gizlendiği yer şaşırttı! Banyodaki gizli bölmede yakalandı
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        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 ayrı suç kaydı olan ve hakkında toplam 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekipler, firari hükümlünün saklandığı adresi tespit edip operasyon düzenledi.

        Yapılan baskında M.Y.K., banyoda bulunan gizli bölmede saklanırken yakaladı. M.Y.K'nin saklandığı alanda yapılan aramada da 18 gram esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan M.Y.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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