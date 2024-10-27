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        Haberler Gündem Politika CHP'den Teröre ve Şiddete Karşı Yaşam Hakkı Mitingi | Son dakika haberleri

        CHP'den Teröre ve Şiddete Karşı Yaşam Hakkı Mitingi

        CHP lideri Özgür Özel, partisinin düzenlendiği Teröre ve Şiddete Karşı Yaşam Hakkı Mitingi'nde konuşuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2024 - 14:59 Güncelleme: 27.10.2024 - 15:05
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        CHP'den 'Yaşam Hakkı' mitingi
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin düzenlendiği Teröre ve Şiddete Karşı Yaşam Hakkı Mitingi'nde konuşuyor. Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

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        "Her 2 kadından biri şiddet görüyor bu ülkede. Kadınların yüzde 70'i geceleri yürürken kaygı duyduklarını söylüyorlar. Gençlerimiz ve çocuklarımız güvende değil. Adana Aladağ'da 11 kız öğrenci hayatını kaybetti. Yeterli sayıda devlet yurdu yapmayan yoksul evlatlarımızı tarikat ve cemaatlerin kucağına atanlar yaşanan ölümlerden sorumludurlar. Bu iktidar öğrencinin barınma sorununu bile bile çözmemektedir. Bu iktidar İstanbul'da belediyeleri bir tek yurt yapmayan bir iktidardır. Şu ana kadar 14 tane tertemiz yurt yapan İBB Başkanı Sayın İmamoğlu buradadır. "

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