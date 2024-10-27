Bursa'da kadın cinayeti: Diş teknikeri, doktor eşini öldürdü
Bursa'da 52 yaşındaki diş hekimi Yasemin Uludağ Çetin, evinin önünde, boşanma aşamasındaki 59 yaşındaki diş teknikeri eşi Atilla Çetin tarafından tabanca ile başından vuruldu. 2 çocuk annesi Çetin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Bursa'da Atilla Çetin, takip ettiği boşanma aşamasında olduğu diş doktoru eşi Yasemin Uludağ Çetin'in Bağlarbaşı Mahallesi Yalman Sokak'taki evinin önüne gitti.
Atilla Çetin, eşini evinin bulunduğu binanın önüne geldiğinde, başından tabanca ile vurdu.
2 çocuk annesi Yasemin Uludağ Çetin kanlar içerisinde kalırken ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Atilla Çetin, olay yerinde gözaltına alınırken, ağır yaralanan Yasemin Çetin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
2 çocuk annesi Yasemin Çetin doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.