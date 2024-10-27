Beşiktaş'ta olaylı genel kurul: Ahmet Nur Çebi ve yönetimi ibra edilmedi!

Beşiktaş Kulübünün 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

ICC İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda gerçekleştirilen kongrenin genel kurul divan başkanlığına Ahmet Akpınar seçildi.

Görüşmeler bölümünde yapılan konuşmaların ardından 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 dönemi idari ve mali bakımdan üyelerin oylarına sunuldu.

ÇEBİ İBRA EDİLMEDİ! Beşiktaş Kulübünün 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda eski başkan Ahmet Nur Çebi'nin son 6 aylık dönemi ibra edilmedi. ICC İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda Ahmet Nur Çebi başkanlığında 1 Haziran-3 Aralık 2023 tarihlerinde görev yapan yönetim kurulunun faaliyetleri idari ve mali yönden ibraya sunuldu. Yapılan oylamada Çebi ve yönetim kurulu, idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edilmedi. Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, oylama öncesinde yaptığı konuşmada ibra etmeyeceklerini açıklamıştı. HASAN ARAT BÜYÜK BİR ÇOĞUNLUKLA İBRA EDİLDİ Öte yandan, Hasan Arat yönetiminin 3 Aralık 2023-31 Mayıs 2024 arasındaki faaliyetleri idari ve mali açıdan oylandı. Arat yönetimi, büyük bir çoğunlukla ibra edildi. Oylamanın ardından kürsüye çıkan Hasan Arat, "Bana ve yönetim kurulu arkadaşlarıma duyduğunuz güven ile ibradan dolayı tüm arkadaşlarım adına sizlere teşekkür ediyorum. İnşallah bu coşkunuz yarın akşam da devam eder. Maçımız mutlu şekilde sona erer." diye konuştu. REKLAM KAVGA ÇIKTI Beşiktaş Kulübünün 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda kavga çıktı. Siyah-beyazlı kulübün genel kurul toplantısı, ICC İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda gerçekleştiriliyor. Eski başkanlardan Ahmet Nur Çebi, salona kalabalık bir grupla girdi. Bu sırada Çebi'nin yanındaki bazı üyeler alkış yaptı. Bu alkışa üyelerin tepki göstermesi üzerine gerginlik başladı. Ahmet Nur Çebi, salondaki yerine geçmesine rağmen gerginlik devam etti. Bu sırada sahneye çıkan kulüp üyesi İsmail Cevahir, genel kurul divan başkanına parmak sallayarak bir şeyler söyledi. Kulüp başkanı Hasan Arat, ikinci başkan Hüseyin Yücel ile salondaki bazı üyeler Cevahir'e tepki gösterdi. ⚫️⚪️ Beşiktaş Mali Genel Kurulu'nda Ahmet Nur Çebi salona girmesinin ardından yuhalandı, bazı üyeler arasında gerginlik yaşandı. 🚨 pic.twitter.com/0u8cAUXnBe — HT Spor (@HTSpor) October 27, 2024 İsmail Cevahir'in sahneden inmesinin ardından üyeler arasında başlayan arbede yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bazı üyeler sandalyelerle karşı tarafa vurmaya çalıştı. Araya girenlerin müdahalesiyle güçlükle yatıştırılan kavganın ardından kongreye devam edildi. BORÇ AÇIKLANDI Beşiktaş Genel Sekreteri Kaan Şakul, siyah-beyazlı kulübün borcunun 8 milyar 429 milyon TL olduğunu açıkladı. Beşiktaş Kulübü'nün Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda devam ediyor. Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Kaan Şakul, divan üyelerine mali konularda bilgi verdi. Şakul, siyah-beyazlı kulübün borcunun 31 Mayıs 2024 itibariyle 8 milyar 429 milyon TL olduğunu açıkladı.

HASAN ARAT'TAN ÇEBİ'YE SERT SÖZLER Toplantıda konuşan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, geçmiş dönemde yapılan usulsüzlüklere, camiaya ait mülklerin sahipsiz bırakılmasına değinerek, kendi yönetimlerinde kulübe ait olan taşınmazların siyah-beyazlı camiaya geri kazandırıldığını söyledi. Göreve geldiklerinde kulübün mali açıdan oldukça zor durumda olduğunu dile getiren Arat, "Göreve geldiğimiz günden itibaren 328 gün geçti. Ben yaklaşık 10 aylık bu süreçte gecesini gündüzüne katan tüm yönetim kurulu üyelerimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu süreçte çok zor zamanlar geçirdik ve yanımızda var gücüyle duran tüm kulüp çalışanlarımıza ve tüm takımlarımıza teşekkür ediyorum. Seçim zamanı kilometrelerce uzayan kuyruklarda sabırla bekleyip bizleri bu göreve layık gördüğünüz için bugün burada size hesap vereceğiz. Yaptığımız icraatları size anlatacağız. Ben ne zaman huzurunuza gelsem sizlere gerçekleri anlattım. Bize yapılması gereken devir teslim bile yapılmadı. Bir görevi bırakıyorsanız düzgün bir şekilde gelip devir edeceksiniz. Öyle kalabalık koruma ordularıyla kongreye gelmekle olmaz. Ben size Beşiktaş başkanına kimsenin parmak sallayamayacağını söyledim. Bunu da size göstermeye devam edeceğiz. Beşiktaş ağır taştır, altında kalırsınız. Beşiktaş’ın kurumsallaşmasının önünü tamamen açılmıştır. Yapılan tüzük değişikliğini yıllar sonrada kulübe olan yararını herkes hatırlayacaktır" diye konuştu.

"KULÜPTE PARALEL YAPILAR KURARAK, PARA KAZANMA DERDİNE DÜŞMÜŞLER" Eski başkan Ahmet Nur Çebi dönemine ait mali konular hakkında konuşan Başkan Hasan Arat, "Beşiktaş ticari menfaatlerinizi tatmin etme yeri değildir. Kulübe usulsüzce üye yapılan kişilerin çoğu gönderildi. Birçoğu mahcup olup, özür dilediler. Bazıları da evraklarını tamamladı ve üyeliklerini tam anlamıyla doğru bir şekilde sonuçlandırdılar. İktidar hırsı sizlere neler yaptırmış. Bu işler artık bitti. Sizin küçümsediğiniz insanlar Beşiktaş’a üye oldular. Gerçek Beşiktaşlılar üye oldu kulübe. Beşiktaş’ın malına çökme dönemi sona ermiştir. Kulübün parasıyla şehir dışlarında otellerde keyif sürme dönemleri sona erdi. Kulüpte paralel yapılar kurulup, üyelikler üzerinden para kazanma derdine düşmüşler. Bunların hepsini gün yüzüne çıkarttık" şeklinde konuştu. Kendi yönetimleriyle birlikte dernekçilik anlayışının da değiştiğini söyleyen Arat, "Her zaman konuşulan bir dernekler meselesi var. Seçim zamanında ararlar, 'Bana oy at' derler. Dernekçilik işleri bizimle birlikte değişti. İstanbul dışındaki birçok derneğin kulübe bağışladığı arazilere kurulacak enerji santralleri de kulübe mali açıdan destek sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

"HALA KADROMUZA DÜŞÜNMEDİĞİMİZ YABANCI OYUNCULARIMIZ VAR" Beşiktaş Futbol A Takımı’nın yapılanmasına devam edildiğini söyleyen Hasan Arat, "Göreve geldiğimizde ciddi sorunlarla karşılaştık. Eski yönetim giderken bu takım başarılı olursa bize pay verin demişti. Gece yarısı alınan Eric Bailly için mi pay verelim size? Yoksa hiçbir faydası olmayan Ante Rebic için mi? Yüzde ellisini bankadan kredi alarak transfer ettiğiniz ismini vermek istemediğim savunma oyuncusu için mi pay biçelim size? Göreve geldik ve hedefimizi Ziraat Türkiye Kupası’nı almak ve Avrupa’ya gitmek olarak belirledik. Süper Lig’i de zaten 6. olarak bitirdik. Kupayı kazanmakla birlikte 8.5 milyon gelir elde etmiş olduk. Beşiktaş’ta son 3 sezonda 36 oyuncu alınmıştı. Ciddi bir gruplaşma vardı. 37 oyuncuyu kulüpten gönderdik ve sadece 8 futbolcu transfer ettik. Aldığımız oyuncular kilit noktalara yapılan transferler oldu. Hala kadromuzda düşünmediğimiz yabancı oyuncularımız var. Kış transfer dönemi geldiğinde ekibimiz yine çalışmalarını o yönde gerçekleştirecekler" ifadelerini kullandı.

AHMET NUR ÇEBİ: BENİM 200 MİLYON DOLAR AZALTTIĞIM BORCU, YENİ YÖNETİM 100 MİLYON DOLAR ARTIRDI Eski Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, kendi döneminde 200 milyon dolar azalttığı borcu Hasan Arat yönetiminin 100 milyon dolar artırdığını ileri sürdü. 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda 1 Haziran 2023-3 Aralık 2023 arasındaki dönemi ibra oylamasına çıkacak Çebi, açıklamalarda bulundu. Mevcut başkan Hasan Arat'ın eleştirdiği, salondaki birçok üyenin tepki gösterip protesto ettiği Çebi, eleştirilere yanıt verdi.

"HESAP VERMEK İÇİN GELDİM" Görevden ayrıldıktan sonra hiçbir şekilde açıklama yapmadığını aktaran Çebi, "Sadece mali genel kurula hesap vermek için geldim. Beşiktaş'ın son 25-30 yılında bir ilktir. Ben bundan sonra da buraya gelirim, o merdivenlerden de inerim. Beşiktaş başkanına kimse parmak sallayamaz, kimse 'Yuh' diyemez, sosyal medyadan küfür ettirilemez." ifadelerini kullandı. Veremeyeceği bir hesabı olmadığını dile getiren Çebi, "Ben hiçbir şeye cevap veremeyecek bir adam değilim. Beşiktaş'ta ne çaldım ne çaldırdım." dedi. Ahmet Nur Çebi, 2019'da seçildiğinde kulübün zor durumda olduğunu vurgulayarak, "Dört yıl önce ben göreve geldiğimde borç 3 milyar liraydı. Karşılığı 582 milyon dolardı. Ben bıraktığımda borç 8,4 milyar liraydı, karşılığı 288 milyon dolardı. Borcu 200 milyon dolar aşağı indirerek gittim. Şu andaki borç ise 13,3 milyar lira, 386 milyon dolar. Dört yılda 200 milyon dolar aşağı çektiğim borcu yeni gelen yönetim 6 ayda 100 milyon dolar yükseltti." diye konuştu.