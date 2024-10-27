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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TÜRK-İŞ'ten vergi tarifesinde güncelleme talebi - İş-Yaşam Haberleri

        TÜRK-İŞ'ten vergi tarifesinde güncelleme talebi

        TÜRK-İŞ, çalışanların yüksek vergi yüküyle karşı karşıya olduğunu belirterek, vergi tarifesinin, yeniden değerleme oranında güncellenmesi ve tarifenin her yıl yeniden değerleme oranında artırılması talebinde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 13:42 Güncelleme: 27.10.2024 - 13:42
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        TÜRK-İŞ'ten vergi tarifesinde güncelleme talebi
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        TÜRK-İŞ Konfederasyonu, vergi konusundaki mevcut sorunlar ile bu sorunlara çözüm önerilerini içeren bir rapor hazırladı.

        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, TBMM'de grubu bulunan siyasi partiler ile milletvekillerine gönderilen raporda, ücretler üzerindeki vergilerin adil bir düzeye getirilmesi talep edildi.

        Raporda, asgari ücretten vergi alınmamasının yerinde bir karar olduğu ancak bunun tek başına, ücretlilerin vergilerinde eşitsizliği ve adaletsizliği gidermekte yetersiz kaldığı ifade edildi.

        Yıllar itibarıyla gerektiği gibi arttırılmayan ücret vergi tarifesi nedeniyle ücretlilerin yüksek vergi yükü ile karşı karşıya kaldığı tespitinde bulunulan raporda, şunlar kaydedildi:

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        "Ülkemizdeki düşük ve orta düşük gelir seviyesindeki ücretlere bakıldığında, bu ücretliler yıllar itibarıyla daha yüksek orandan vergi ödemek durumunda kalmıştır. Bu durum ödeme gücüne göre daha fazla ya da daha az vergi ödenmesi gerekirken düşük ve orta seviyedeki ücretliler için tam tersine bir durum oluşturmuştur. Zaten birçok giderini safi ücretin tespitinde dikkate alamayan ücretliler için daha yüksek orandan vergi ödemek, vergi eşitsizliğini körüklemektedir. Her ne kadar asgari ücretten alınan vergi ülkemizde istisna edilmiş olsa da asgari ücret kümülatif vergi matrahına dahil olmaktadır. Bu da asgari ücretten biraz bile fazla alan ücretlilerin, kısa zamanda vergi oranının yüzde 20, yüzde 27 olacağı anlamına gelmektedir."

        "Birinci dilim, asgari ücretin 14 katından az olmamalı"

        Raporda, ücretliler aleyhine olan bazı hususların ve uygulamaların gözden geçirilerek düzeltilmesiyle daha adil bir vergi sisteminin mümkün olacağı belirtilerek, talepler şöyle sıralandı:

        "Ücretlilerin insanca, onuruna yakışır yaşam standartları için objektif ve adaletli bir vergileme politikasına ihtiyaç var. Talebimiz, vergi tarifesinin yeniden değerleme oranında güncellenmesidir. Bundan sonrası için de tarifenin her yıl yeniden değerleme oranında arttırılmasıdır. Yeniden değerleme oranı ile vergi dilimleri arttırılsa dahi birinci dilimin, asgari ücretin 14 katından; ikinci dilimin, asgari ücretin 24 katından; üçüncü dilimin, asgari ücretin 53 katından, dördüncü dilimin ise asgari ücretin 250 katından az olmaması sağlanmalıdır."

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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