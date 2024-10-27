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        Haberler Dünya Elon Musk, demokrasiye yönelik asıl tehdidin Trump'ı suçlayanlar olduğunu söyledi | Dış Haberler

        Elon Musk, demokrasiye yönelik asıl tehdidin Trump'ı suçlayanlar olduğunu söyledi

        ABD'de 5 Kasım'da gerçekleşecek başkanlık seçiminde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ı destekleyen Elon Musk, Trump'ın demokrasi için tehdit olduğunu savunanların "demokrasiye asıl tehdidi oluşturduğunu" söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 15:36 Güncelleme: 27.10.2024 - 15:36
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        "Demokrasiye asıl tehdit Trump'ı suçlayanlar"
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        Amerikalı milyarder Elon Musk, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın demokrasi için tehdit olduğunu savunanların "demokrasiye asıl tehdidi oluşturduğunu" söyledi.

        Musk, Pensilvanya'da Trump'a destek için düzenlenen bir oturumda katılımcıların sorularını yanıtladı.

        Katılımcılardan biri, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınını hatırlattığı Musk'a, Trump'ın yeniden seçilmesi halinde ABD demokrasinin gerileyeceği yönündeki söylemler hakkında ne düşündüğünü sordu.

        "Trump'ın demokrasi için tehdit olduğunu söyleyenlerin, demokrasi için asıl tehdit olduğunu" ifade eden Musk, kongre baskını sırasında Trump'ın "şiddete başvurulmaması ve barışçıl protestolar yürütülmesini" talep ettiğini kaydetti.

        6 Ocak 2021'deki Kongre baskını

        ABD'de aşırı sağcı gruplar ve eski Başkan Donald Trump'ın destekçileri, 3 Kasım 2020 başkanlık seçiminin sonuçlarının onaylanması için 6 Ocak 2021'de düzenlenen oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.

        Baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan Trump, Şubat 2021'de Senato'daki oylamada aklanmıştı.

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        #Donald Trump
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