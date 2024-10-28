İstanbul'da Ataşehir'de olay, 9 Kasım 2021'de yaşandı. Akşam, saat: 19.00 sıralarında, Can Göktürk Boz, Barbaros Mahallesi'nde aynı sitede ikamet eden Başak Cengiz'e (28) samuray kılıcıyla saldırdı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI Saldırı sonrası, ağır yaralanan genç kadın kanlar içinde yere yığıldı. Yaralı kadın, Ataşehir'de özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Talihsiz kadın, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Katil zanlısı Boz ise tutuklandı.

YARGITAY İNCELEMESİNİ TAMAMLADI AA'da yer alan habere göre Yargıtay 1. Ceza Dairesi, İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesince, 22 Nisan 2022'de verilen hükme ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.

İNDİRİMSİZ 'AĞIR MÜEBBET' CEZASI ONANDI Boz'a, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan takdiri indirim uygulanmadan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının onanması kararlaştırıldı.

DİĞER CEZALARA DA ONAMA Sanık Boz'a, maktul Cengiz'e yönelik eylemi engellemeye çalışan Kaan Ağaca'ya tehditte bulunduğu gerekçesiyle verilen 4 yıl hapis cezası ile "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletleri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan verilen 1 yıl hapis cezası da onandı.

6'SI ÖLDÜRÜCÜ 12 KESİ İZİ VARDI Dairenin kararında Boz'un, "samuray kılıcı" olarak tabir edilen silahla eylemini gerçekleştirdiği, maktul Cengiz'in vücudunda 6'sı öldürücü nitelikte 12 kesici delici alet izine rastlandığı belirtildi.

"CANI SIKILMIŞ VE MUTSUZDU" Sanık Can'ın savunmalarında "canı sıkıldığı ve mutsuz olduğu için kolay olmasını gözetip bayan bir şahsa yönelik eylem icra etmeyi kafasına koyduğu" yönünde ifade verdiği aktarılan kararda, sanığın evinde de çok sayıda kesici delici alet bulunduğuna işaret edildi.