1 milyon TL'lik altını çaldılar! Tetiğe bastı ama... Ankara'da, bir kuyumcu dükkanından yaklaşık 1 milyon lira değerinde altın ile iş yerine ait otomobili gasp eden 3 şüpheli ve onlara silah satan kişi gözaltına alındı. Soygunculardan biri silahı ateşlemek istedi ancak tabanca tutukluk yaptı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 28.10.2024 - 09:54 Güncelleme: 28.10.2024 - 09:54 facebook

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