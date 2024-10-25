Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Lyon-Beşiktaş maçı yazar yorumları - Beşiktaş Haberleri

        Lyon-Beşiktaş maçı yazar yorumları

        UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, Fransa deplasmanında Lyon'u 1-0 mağlup ederek üçüncü maçında ilk galibiyetini aldı. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü Gedson Fernandes kaydetti. Spor yazarları, Beşiktaş'ın Lyon karşısında aldığı galibiyeti değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2024 - 09:44 Güncelleme: 25.10.2024 - 09:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Attila Gökçe (Milliyet): Şu Lyon maçları var ya… Beşiktaş’ın derdi olmuştur geçmişte. Ama dün Beşiktaş, Lyon’un derdi oldu… Eh, ne diyelim… Temiz rövanşı kutlayalım. Kaleci Ersin, Masuaku, Rafa Silva ve gecenin gayretli adamlarından Immobile ile Semih Kılıçsoy’u da kutluyoruz. Hatta hepsini! Ayırmadan, kantara vurmadan. Bravo Beşiktaş… Bravo Giovanni... Bu başarıyla Süper Lig’i de aydınlatacaksınız.

        2

        Mehmet Ayan (HT Spor): İkinci yarıdaki oyunumuz ile galibiyete ulaşırken, UEFA AVRUPA LİGİ için Beşiktaş'ımız hayata döndü. İlk yarıdaki sıkıntılı savunma ayarları ikinci yarı vidaları sıktı. UDOKHAI muhteşem oynadı. Emirhan "bana güvenebilirsiniz her koşulda!" dedi. Kaleci ERSİN, sadece kaptanlık değil umut dağıtıcılığı da yaptı. IMMOBILE deneyimini konuşturdu, GEDSON yıldız kere yıldızım diyerek Portekiz Milli Takımı'nın kasım kampına bilet aldı. Rafa nereye, biz oraya...

        3

        Ali Gültiken (Sabah): Rafa-İmmobile ve Gedson üçlüsü inisiyatif alıp hem atakları organize ettiler hem de Beşiktaş'ın ihtiyacı olan skoru buldular. Bu seviyeler hem mücadele hem de taktik disipline sadakat ister. Beşiktaş hem işin bu yönünü doğru yaptı hem de kazanma adına düşündüklerini sahada uyguladı. Bundan iyisi Şam'da kayısı…

        4

        Oğuzhan Genç (HT Spor): Şans faktörü konuşulacaktır elbette ama ne olursa olsun Beşiktaş zorlu bir deplasmanda önemli bir galibiyet aldı. Hem Avrupa Ligi'nde iddiasını sürdürdü hem de derbi öncesinde moral buldu. Rafa Silva hazırladı, Gedson galibiyeti getiren golü attı, Uduokhai savunmada savaştı ama Lyon'da en özel alkış Ersin Destanoğlu'na... Islıklara rağmen yılmadı, sakatlığını tam olarak atlatmasa da sahaya kaptan olarak çıkıp kurtarışlarıyla gemisini ayakta tuttu.

        5

        Cem Dizdar (Fanatik): Yolu uzun Beşiktaş’ın.. Ama Udokhai ve Gedson’un özel performansıyla gelen bu deplasman galibiyeti Galatasaray maçı öncesinde Giovanni Van Bronckhorst’a epey bir nefes aldırdı… Ve son bir not… Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Jorge Jesus Süper Lig için ‘’Sportif değeri yok’’ mealinden bir şeyler söylemişti. Dün akşam UEFA, birini 19.45’e koymak yerine ülkenin iki ‘’büyük takımı’’nın maçını da aynı saate koymuştu! Acaba biz ‘’Avrupa’nın en büyük altıncı ligiyiz’’ diye boşa mı böbürleniyoruz?

        6

        Güntekin Onay (Hürriyet): Galatasaray derbisi öncesinde Beşiktaş’ın kazandığı bu galibiyet çok önemli ve moral verici. Beşiktaş, bu 3 puanla Avrupa Ligi’ne tutundu ve “Ben de varım” dedi. Beşiktaş’ta dün özellikle Gedson Fernandes’i ve Emirhan Topçu’yu çok beğendim. Kaleci Ersin Destanoğlu da üstüne düşen görevi yerine getirdi ve sınıfı geçti.

        7

        Oktay Derelioğlu (Takvim): Hollandalı hocanın Muçi ısrarı çok anlamsız. Oysa oyuna Semih'le başlaması gerekirdi. Semih bu takım için çok önemli. Ersin sakat sakat oynamasına rağmen yine de görevini fazlasıyla yaptı. Beşiktaş ilk 30 dakikayı çıkarırsak iyi bir oyun ortaya koydu. Avrupa Ligi'ne kötü başlayan Beşiktaş için Lyon galibiyeti ilaç gibi geldi. Özellikle Galatasaray ile oynanacak derbi öncesi bu zaferin ilaç gibi geleceğini düşünüyorum.

        8

        Uğur Meleke (Hürriyet): Turnuvaya zor fikstür ve tatsız yenilgilerle başladı ancak Lyon’dan tüm hikayeyi değiştirebilecek bir üç puanla döndü Beşiktaş. Ersin'in Frankfurt travmasından sonra Lyon’dan kahramanca çıkması müthiş. Gedson’un da bu sezon Rafa Silva işbirliğiyle bambaşka bir oyuncuya dönüşüne şahit oluyoruz.

        9

        Ali Ece (Fanatik): Joao Mario Beşiktaş’a geldiğinden beri en iyi performansını merkez orta sahada ilk 45’te sergiledi. Hem Gedson-Ndour ikilisinin yükünü hafifletti hem de üçüncü alanda Rafa Silva’ya eşlik etti. Muçi ise yine kanat forvette dağınıktı neyse ki Masuaku Amsterdam’daki felaket performansını tekrarlamayıp Beşiktaş’ın solunu dengeleyen isim oldu. Sarısı olmasına rağmen Emirhan çok iyi maç çıkardı. Felix ise solak bir stoper ne kadar iyi sağ stoper oynayabilirse o kadar iyi oynadı, son 10 dakikada ise adeta hareketli bir Çin Seddi’ne dönüştü. Giovanni hoca maça çok doğru şekilde müdahale etti: Muçi’nin o hatasından sonra Semih’i hemen yerine sokması çok doğruydu. Ayrıca ilk yarıda oyun temposunu düşürme ve sakin geçişlerle oyunu dengeleme stratejisi son derece yerindeydi. Bu galibiyette emeği geçen herkesi öpüyorum tabii ki gözlerinden!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye'de şiddet! Neden artıyor, nasıl çözülür?
        Türkiye'de şiddet! Neden artıyor, nasıl çözülür?
        Metin Feyzioğlu, Çek Cumhuriyeti'ne atandı
        Metin Feyzioğlu, Çek Cumhuriyeti'ne atandı
        "Sezonun en iyi maçı"
        "Sezonun en iyi maçı"
        Trump: Başkan olursam 2 saniyede kovacağım
        Trump: Başkan olursam 2 saniyede kovacağım
        Notre Dame Katedrali'ne giriş ücreti talebi
        Notre Dame Katedrali'ne giriş ücreti talebi
        Bir kez daha uluslararası yapımda
        Bir kez daha uluslararası yapımda
        Ümraniye’deki ortaokulda bıçaklı öğrenci
        Ümraniye’deki ortaokulda bıçaklı öğrenci
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Prim arttı yurt dışı borçlanma azaldı
        Prim arttı yurt dışı borçlanma azaldı
        Konser gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı
        Konser gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı
        Beşiktaş 3 puana kanatlandı!
        Beşiktaş 3 puana kanatlandı!
        Engelli bakım merkezinde 9 yaşındaki çocuğu şiddet mi öldürdü?
        Engelli bakım merkezinde 9 yaşındaki çocuğu şiddet mi öldürdü?
        "Gallant ve Halevi İran'a saldırı planını onayladı"
        "Gallant ve Halevi İran'a saldırı planını onayladı"
        İstanbul'daki taksicilerden teröre karşı konvoy
        İstanbul'daki taksicilerden teröre karşı konvoy
        Karadeniz'de yağmur var, sıcaklıklar mevsim normalinde
        Karadeniz'de yağmur var, sıcaklıklar mevsim normalinde
        2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler
        2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler
        Karahan'dan asgari ücret mesajı
        Karahan'dan asgari ücret mesajı
        CNN, İsrail'in “sivrisinek protokolü”nü anlattı
        CNN, İsrail'in “sivrisinek protokolü”nü anlattı
        Putin, BRICS'e davet listesi yayınlayacak
        Putin, BRICS'e davet listesi yayınlayacak
        Tofaş'a 'Rekabet' reddi!
        Tofaş'a 'Rekabet' reddi!