Galatasaray, Fenerbahçe'nin 'deplasman' rekorunu kırdı!

YENİLMEZLİK SERİSİ 10 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, bu galibiyetle Süper Lig'deki yenilmezliğini 10 maça çıkardı. Sarı-kırmızılılar ligde geçtiğimiz sezonun son maçında Konyaspor'u yenerken, bu sezon da Hatayspor, Konyaspor, Adana Demirspor, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Fenerbahçe, Alanyaspor ve Antalyaspor'u mağlup etti, Kasımpaşa ile ise berabere kaldı.