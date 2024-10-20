'Ekmek Teknesi'nin 'Kıl Kasap'ı Şemseddin Terlan: Setlerden küskün ayrıldım

'Ekmek Teknesi'nin insanlarda neden bu kadar iz bıraktığına da değinen oyuncu; "Birincisi aile ve toplum değerlerini çok öne çıkarmasıydı. Mütevazı hayat koşullarında çekilen bir diziydi. Abartı ve şıkırtı yoktu. Lüks evler, lüks arabalar yoktu. İnsanlar da 'Aaa bunlar bizdenmiş' diyerek bizi izlemeye başladı. Peker Açıkalın'ın hayat verdiği 'Cengiz' karakteri gibi ufak tefek üç kâğıtçılar vardı ama onlar bile sonunda insafa geliyordu. Maalesef şimdi böyle diziler kalmadı" diye konuştu.