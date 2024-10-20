'Ekmek Teknesi'nin 'Kıl Kasap'ı Şemseddin Terlan: Setlerden küskün ayrıldım
Bir döneme damgalarını vuran dizi ve filmlerde rol alan Şemseddin Terlan ile buluştuk. Uzun yıllardır setlerden uzak olan oyuncu ile ekran yolculuğunu ve şimdilerde neler yaptığını konuştuk
2000'li yılların başlarında yayınlanan ve Türk televizyonlarının fenomen dizilerinden 'Ekmek Teknesi', verdiği mesajlar ve mahalle kültürünün yansıtmasıyla kendi döneminin en çok izlenen yapımlarından biriydi.
Savaş Dinçel, Sermin Hürmeriç, Peker Açıkalın, Kadir Çöpdemir, Ahmet Yenilmez ve Hasan Kaçan gibi isimlerin rol aldığı dizide hemen hemen her karakter fenomen haline gelmişti.
'Heredot Cevdet’in kahvehanede anlattığı öykülerin sonunda, 'İyi de aga, kafama bir şey takıldı' diyerek, sorular soran mahallenin 'Kıl Kasap'ı Şemseddin Terlan ile bir araya geldik. Pek çok yapımda karakter oyuncusu olarak karşımızı çıkan Terlan, televizyon hayatını ve şimdiki yaşamını anlattı.
İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği'nden mezun olan Şemseddin Terlan'ın oyunculuk aşkı çocuk yaşlarda başlamış. Terlan; "1986'da askerden dönünce, bir arkadaşım o dönemlerin ünlü bir cast ajansına kayıt olmuş. Beni de götürdü. Sonrasında Akademi İstanbul'da oyunculuk eğitimi aldım. Işıl Kasapoğlu'nun genel sanat yönetmenliğinde Emel Çölgeçen ve Teoman Kumbaracıbaşı gibi oyuncularla eğitimimi tamamladım" dedi.
İLK DİZİSİ 'SÜPER BABA'
İlk ekran deneyimini 1993 yılında Şevket Altuğ'un başrolünde yer aldığı 'Süper Baba' ile yaşayan oyuncu, 4 bölüm yer aldığı dizide bir avukatı canlandırdıktan sonra 'Ekmek Teknesi'nin kadrosuna dâhil olmuş.
Şemseddin Terlan, şunları söyledi: Tümay Özokur aracılığıyla beni Sinegraf Film'e çağırdılar. Osman Sınav ve Hasan Kaçan'ın karşısında oturup kıl kıl sorular sorunca Hasan ağabey, "Bir kıl karakteri var oynar mısın?" dedi ve sonrasında beraber karakteri yarattık.
Hasan ağabey canlandıracağım karakterin mesleğini henüz düşünmediğini söyledi. En başta emlakçı olmamı istedi ama komedi unsuru olması açısından beni 'Kıl Kasap' yaptı. Genelde kasaplar iri-yarı adamlar olur ben ise zayıf uzundum. "İsmin de yok kardeşim, lakabın 'kıl' olacak" dedi.
"SABAHLARA KADAR ÇALIŞIYORDUK"
Şemseddin Terlan; "Kahvehane sahneleri çok ilgi görüyordu. Los Angeles'tan bir genç gelmişti. 'ABD'de tekrar bölümlerini izliyorum' deyince Hasan ağabey figürasyona oturttu. Kahvehane sahneleri için turlar bile düzenlenmeye başlamıştı. Sahnelerin sabahlara kadar sürdüğü zamanlar oluyordu. Ekip zaten geniş ve çok eğlenceliydi. Gülmekten katıldığımız zamanlar oluyordu" ifadelerini kullandı.
'Ekmek Teknesi'nin insanlarda neden bu kadar iz bıraktığına da değinen oyuncu; "Birincisi aile ve toplum değerlerini çok öne çıkarmasıydı. Mütevazı hayat koşullarında çekilen bir diziydi. Abartı ve şıkırtı yoktu. Lüks evler, lüks arabalar yoktu. İnsanlar da 'Aaa bunlar bizdenmiş' diyerek bizi izlemeye başladı. Peker Açıkalın'ın hayat verdiği 'Cengiz' karakteri gibi ufak tefek üç kâğıtçılar vardı ama onlar bile sonunda insafa geliyordu. Maalesef şimdi böyle diziler kalmadı" diye konuştu.
Savaş Dinçel ile karşılıklı oynamanın kendisi için büyük bir şans olduğunu sözlerine ekleyen Şemseddin Terlan; "Müthiş bir insandı. Sadece dizinin değil, setin de 'Nusret Baba'sıydı. Harika rol verirdi. Verdiği rollerle sizi oynatırdı. Onunla karşılıklı oyanamak bir oyuncu için inanılmaz konforluydu" dedi.
"EKMEK TEKNESİ' EVLERE İKİNCİ TV'Yİ SOKTU"
Oyuncu ayrıca; "Ekmek Teknesi' evlere ikinci televizyonu sokan bir diziydi. Çünkü aynı gün reytginlerde rakibimiz olan 'Bir İstanbul Masalı' vardı. Kadınlar genelde 'Bir İstanbul Masalı'nı, erkekler ise 'Ekmek Teknesi' izliyordu" ifadelerini sözlerine ekledi.
Şemseddin Terlan; "Aynı dönem Osman Sınav, 'Kurtlar Vadisi'ni çekmeye başladı ve onun prodüksiyonu çok ağırdı. Sanırım iki işi aynı anda çekmek Osman ağabey'e ağır geldi. 'Ekmek Teknesi'nin bu yüzden bittiğini tahmin ediyorum" diye konuştu.
Şemseddin Terlan, 'Hayat Bilgisi', 'Tatlı Hayat', 'Cennet Mahallesi', 'Yalan Dünya' ve 'Bez Bebek' gibi kendi dönemlerinin çok izlenen diğer yapımlarında da rol aldı.
Oyuncu ayrıca, 'Abuzer Kadayıf' filminde 'Mahmut Künefe'yi canlandırdı ve Metin Akpınar'a eşlik etti.
Şemseddin Terlan, "Televizyondan para kazanabildiniz mi?" sorusuna karşılık; "İkinci derece karakter oyuncusuydum, para için de oyunculuk yaptığımı söyleyemem. Aslında biraz da küskün ayrıldım setlerden. Bazı işlerden paramı da alamadım ama çok şükür ki paraya da çok ihtiyacım yok" dedi.
Şemseddin Terlan; "Ekranlardan neden uzaklaştınız?" sorusunu ise şöyle yanıtladı: Bunu ukalalık saymasınlar ama günübirlik işler geliyor ama kabul etmiyorum. Kalıcı olan komedi işlerin tadını alınca her teklife 'evet' diyemiyor insan. Keyfe keder çalışan ve biraz amatör ruhlu bir oyuncuyum. Biraz da emekliliğe alıştım onun da etkisi olsa gerek. (Gülüyor)
KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ YAPIYOR
Yaşamını İstanbul'da sürdüren Şemseddin Terlan, şimdilerde kitap editörlüğü yaptığını söyledi. "Türkçe ile aram bir hayli iyidir. Redaksiyon ve editörlük arası bir iş yapıyorum" diyen oyuncu, setlere dönme arzusunun olduğunu da sözlerine ekledi.