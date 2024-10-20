Kuzeydeki iller için uyarı! Şiddetli sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlerine göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz ile İstanbul'un Anadolu Yakası ve Kocaeli çevrelerinin de yağmur ile sağanak yağışlı olacağı tahmin edildi.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinin de karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. REKLAM İstanbul Kısmen Güneşli 17° Ankara Kısmen Güneşli 15° İzmir Parçalı bulutlu 25° Antalya Güneşli 26° Trabzon Yağmurlu 16° Bursa Güneşli 16° Adana Güneşli 26° Diyarbakır Güneşli 19° Gaziantep Güneşli 19° Ağrı Güneşli 9°