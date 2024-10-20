Kuzeydeki iller için uyarı! Şiddetli sağanak bekleniyor
Meteoroloji'den yapılan hava tahminlerine göre ülkemizin kuzeyindeki illerde yerel kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yapılan uyarıda yine Karadeniz'deki kentlerde şiddetli rüzgarın da etkili olacağı kaydedildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlerine göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz ile İstanbul'un Anadolu Yakası ve Kocaeli çevrelerinin de yağmur ile sağanak yağışlı olacağı tahmin edildi.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinin de karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
Ayrıca rüzgârın da yine, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Fotoğraf: AA