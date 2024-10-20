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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Icardi'nin yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu? - Galatasaray Haberleri

        Icardi'nin yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu?

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Onvo Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti. Yayıncı kuruluşun Trio ekibi bu maçın tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2024 - 10:43 Güncelleme: 20.10.2024 - 10:46
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        Galatasaray'ın Antalyaspor'u 3-0 mağlup ettiği maçın hakem kararlarını BeIN Trio ekibi değerlendirdi. İşte o açıklamalar...

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        45+2. dakikada Icardi'nin yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu?

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        "HAKEM YANILDI, POZİSYON NET PENALTI"

        Bülent Yıldırım: Veysel Sarı, ortada top yokken rakibini uzun süre tutmak suretiyle büyük bir risk aldı. Ayaktan bir çelme, künde yok. Yalnız pozisyonun başlangıç gelişme ve sonuç anlamında baktığımda rakibi adil olmayan bir şekilde, top için mücadele yokken ısrarlı bir şekilde tutup kuvvetli bir çekme var. Tam düşme anında Icardi'nin eline Veysel'in formasında gördüğü için hakem orada yanıldı. Bu pozisyon net bir penaltı. Icardi'nin sol elini görüp karşılıklı bir çekme var zannetti ve yanıldı.

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        "NET PENALTI, VAR KARIŞAMAZ"

        Deniz Çoban: Penaltı olduğunu düşünüyorum. Mücadele adil olmalı. Futbolda mücadele adil şekilde yapılır. Top için mücadele eden kim, topla hiç ilgilenmeyip rakiple ilgilenen kim? Veysel sadece ve sadece Icardi'yi hedefine almış, bozmaya gidiyor, yaka paça indiriyor. Icardi'nin niyetinde top var, topa uzanmaya çalışıyor. Veysel'in uzun süre formaya asılması, topun aksi yönünde kuvvet uygulayarak Icardi'yi toptan uzaklaştırması... Bu net bir penaltı. VAR burada karışamaz. Formadan tutmak tek başına ihlal değildir. Rakibi etkilemesi, hareketlerini kısıtlaması lazım.

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        "ISRARLI ÇEKME VAR, PENALTI"

        Bahattin Duran: Bu pozisyon penaltı. Tamam çekti, o çekmeyi yeterli görmedi ama ilerledikten sonra forma yukarı çıkıyor, ısrarlı çekme söz konusu. Tutup çekip bırakmıyor, forma bel bölgesine çıkmış. Yakalanabilecek bir pozisyondu.

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