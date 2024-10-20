Icardi'nin yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu?

"HAKEM YANILDI, POZİSYON NET PENALTI"

Bülent Yıldırım: Veysel Sarı, ortada top yokken rakibini uzun süre tutmak suretiyle büyük bir risk aldı. Ayaktan bir çelme, künde yok. Yalnız pozisyonun başlangıç gelişme ve sonuç anlamında baktığımda rakibi adil olmayan bir şekilde, top için mücadele yokken ısrarlı bir şekilde tutup kuvvetli bir çekme var. Tam düşme anında Icardi'nin eline Veysel'in formasında gördüğü için hakem orada yanıldı. Bu pozisyon net bir penaltı. Icardi'nin sol elini görüp karşılıklı bir çekme var zannetti ve yanıldı.