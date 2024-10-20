Muğla'daki orman yangını 3'üncü günde: Söndürme çalışmalarına 'Deli Mehmet' engeli
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, elektrik tellerinden kaynaklandığı belirlenen orman yangınına müdahale 3'üncü gününde sürüyor. Dün havanın kararmasıyla ara verilen havadan müdahale günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Öte yandan bölgede halk ve balıkçılar arasında "Deli Mehmet" diye tabir edilen rüzgar da yangının kontrol altına alınmasını güçleştiriyor.
Muğla'nın Menteşe ilçesi Turnalı mevkisinde 18 Ekim'de saat 03.30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı.
Yükselen dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de destek verdiği söndürme çalışmalarına 313 personel katıldı, 130 müdahale aracı, 45 arazöz, 12 su tankeri, 13 iş makinesi, 16 helikopter ve 8 uçak ile müdahale edildi.
YANGININ NEDENİ ELEKTRİK TELLERİ
İlk belirlemelere göre elektrik tellerinden kaynaklandığı belirlenen yangın, iki gün süren çalışmalarda kontrol altına alınamadı.
Muğla Valisi İdris Akbıyık, Menteşe Kaymakam Vekili ve aynı zamanda Ula Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük ve İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat da dün gece boyunca süren söndürme çalışmalarını yakından takip etti.
HAVADAN MÜDAHALE GÜNÜN İLK IŞIKLARIYLA YENİDEN BAŞLADI
Dün havanın kararmasıyla ara verilen uçak ve helikopterlerle müdahale günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Ekiplerin çalışması sürerken, sahil güvenlik unsurları ise aldığı güvenlik tedbirleri ile hava araçlarının daha güvenli alanlardan su almasını sağlıyor.
"DELİ MEMET" FAKTÖRÜ
Öte yandan bölgede halk ve balıkçılar arasında "Deli Mehmet" diye tabir edilen rüzgar da yangının kontrol altına alınmasını güçleştiriyor.
"Deli Mehmet" rüzgarı, rüzgarın aniden yönünü ve şiddetini artırması nedeniyle yöre halkı ve balıkçılar tarafından takılan bir isim. Yöre halkının ve balıkçıların anlattıklarına göre, 1970'li yıllarda bölgede yaşayan Mehmet isimli bir balıkçı rüzgarlı bir günde eşiyle tartışır ve denize açılır ama bir daha da geri dönemez. Teknesi günler sonra sahilde bulunsa da Mehmet'in cesedine ulaşılamaz. O günden beri bölgede esen bu rüzgara halk arasında "Deli Mehmet rüzgarı" deniliyor.