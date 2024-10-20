Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Bebeği ölen acılı baba: Nakli bile engellediler! | Son dakika haberleri

        Yenidoğan çetesi dehşetinde bebeği ölen babadan şoke eden iddia!

        Yenidoğan çetesi soruşturmasında ortaya çıkan detaylar dehşete düşürmeye devam ediyor. Esenyurt'ta faaliyetine son verilen hastanede bebeği ölen acılı baba Cemil Imrak, "Ben ne gerekiyorsa yapın, gerekirse bebeğimi alıp başka hastaneye götüreyim dedim. 'Sen götürürsen bebeği yolda ambulansta kaybedebiliriz, öyle bir şansımız da var çünkü bebeğin durumu kritik' dedi. Bizim içimize korku verdikleri için bebeği burada tuttular. Beşinci gün arayıp, 'Başınız sağ olsun bebeği kaybettik' dediler" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 09:45 Güncelleme: 20.10.2024 - 10:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bebeği ölen acılı baba: Nakli bile engellediler!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Esenler'de 'Yenidoğan Çetesi' ile ilgili soruşturmada adı geçen hastanenin faaliyetine son verilirken, hastanede tedavi gören hastaların başka hastanelere nakli gece boyunca devam etti.

        DHA'nın haberine göre Esenyurt'ta faaliyetine son verilen hastane ile ilgili iddialarda bulunan Cemil Imrak, "Ben ne gerekiyorsa yapın, gerekirse bebeğimi alıp başka hastaneye götüreyim dedim. 'Sen götürürsen bebeği yolda ambulansta kaybedebiliriz, öyle bir şansımız da var çünkü bebeğin durumu kritik' dedi. Bizim içimize korku verdikleri için bebeği burada tuttular. Beşinci gün arayıp, 'Başınız sağ olsun bebeği kaybettik' dediler" ifadelerini kullandı.

        Acılı baba Cemil Irmak
        Acılı baba Cemil Irmak
        REKLAM

        NAKİLLER GECE BOYUNCA SÜRDÜ

        'Yenidoğan Çetesi' soruşturması kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin, şüpheli bebek ölümlerine adı karışan hastanelerde yaptıkları incelemeler sonrası faaliyetlerine son verme kararı verilmişti. Bu hastanelerde tedavi gören hastaların farklı hastanelere nakilleri gece boyunca devam etti. Esenler'deki özel hastanede tedavi gören hastalar, ambulanslarla kamu hastanelerine nakledildi. Esenyurt'taki hastanede de aynı şekilde hastalar başka hastanelere sevk edilerek faaliyetlerine son verildi.

        Fotoğraf: AA

        "BURASI BEBEĞİMİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU"

        Esenyurt'taki hastanede bebeğinin dünyaya geldikten sonra durumunun iyi olduğunu söyleyen Cemil Imrak, "İlk bir ya da ikinci günde durumu iyi dediler. Üçüncü günde hastaneye geldik, 'Her şeye hazırlıklı olun' dedi. 'Bebeği kaybedebiliriz, hayatta da tutabiliriz, daha önce böyle bir iki bebek kurtardık. Kurtarma şansımız var' dedi. 'Biz kalpten anlamıyoruz kalp doktoru getireceğiz' diyerek 5 bin TL para istediler. Parayı da elden istediler, verdik. Üçüncü gün doktor gelip bakmış, geldi mi gelmedi mi onu da bilmiyorum. Fırat Sarı bana kalp durumunun iyi olduğunu, damarlarının tıkalı olduğunu söyledi. Ben ne gerekiyorsa yapın, gerekirse bebeğimi alıp başka hastaneye götüreyim dedim. 'Sen götürürsen bebeği yolda ambulansta kaybedebiliriz, öyle bir şansımız da var çünkü bebeğin durumu kritik' dedi. Bizim içimize korku verdikleri için bebeği burada tuttular. Beşinci gün arayıp 'Başınız sağ olsun bebeği kaybettik' dediler. Sapasağlam bebeğimi burada kaybettiler işte. Canına kıydılar. Bebek anne karnında da iyiydi, doğduğunda da iyiydi. 'Bir iki gün küvezde kalıp taburcu edeceğiz' dediler ama burası bebeğimin ölümüne neden oldu. Peşini bırakmayacağım hakkımı sonuna kadar savunacağım" dedi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yenidoğan çetesi
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sedyeyle getirildiği hastaneyi soydu!
        Sedyeyle getirildiği hastaneyi soydu!
        Bebeği ölen acılı baba: Nakli bile engellediler!
        Bebeği ölen acılı baba: Nakli bile engellediler!
        Kuzeydeki iller için uyarı! Şiddetli sağanak bekleniyor
        Kuzeydeki iller için uyarı! Şiddetli sağanak bekleniyor
        Gazze'nin kuzeyine saldırı: 73 ölü
        Gazze'nin kuzeyine saldırı: 73 ölü
        Bu 5 cümleyi duyuyorsanız manipüle ediliyorsunuz!
        Bu 5 cümleyi duyuyorsanız manipüle ediliyorsunuz!
        Esenyurt'ta korku gecesi: 1 yaralı
        Esenyurt'ta korku gecesi: 1 yaralı
        O hastanedeki bebekler sevk edildi
        O hastanedeki bebekler sevk edildi
        Bebeklerde dil bağı ameliyatı! Gerekli mi, gereksiz mi?
        Bebeklerde dil bağı ameliyatı! Gerekli mi, gereksiz mi?
        Sağlık Bakanı Memişoğlu: CİMER başvurusuyla çeteyi çökerttik
        Sağlık Bakanı Memişoğlu: CİMER başvurusuyla çeteyi çökerttik
        "Milli bir gurur"
        "Milli bir gurur"
        Boğaz ağrısı bu kış kabusunuz olmasın!
        Boğaz ağrısı bu kış kabusunuz olmasın!
        Oyuncak bıraktılar
        Oyuncak bıraktılar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Küskün ayrıldım"
        "Küskün ayrıldım"
        "Okan Buruk'a tatlı bela gelecek"
        "Okan Buruk'a tatlı bela gelecek"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Scholz'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Scholz'dan açıklamalar
        F.Bahçe'nin rekorunu kırdı!
        F.Bahçe'nin rekorunu kırdı!
        'Yenidoğan çetesi'nin yöneticilerinin cep telefonu incelemesi ortaya çıktı!
        'Yenidoğan çetesi'nin yöneticilerinin cep telefonu incelemesi ortaya çıktı!
        3 efsane isim HT Spor ekranlarında buluşuyor!
        3 efsane isim HT Spor ekranlarında buluşuyor!
        İtalya'nın ortasında bir devlet!
        İtalya'nın ortasında bir devlet!