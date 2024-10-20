Bu 5 cümleyi duyuyorsanız manipüle ediliyorsunuz! Manipülatörler sizi hangi cümleler ile kontrol altına almaya çalışıyor?

Böyle bir manipülasyona maruz kalan kişilerin, kendi duygularının geçerli olduğunu ve bu duyguları ifade etmenin doğal bir hak olduğunu hatırlamaları gerekir. Başkalarının “hassas” veya “aşırı” olarak değerlendirdiği tepkiler, çoğunlukla önemli bir içsel deneyimin göstergesidir ve göz ardı edilmemelidir.