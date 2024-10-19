Timuçin Esen, Adem karakteriyle ezber bozacak

SHOW TV’de yayınlanacak, yapımcılığını; Saner Ayar’ın, yapımını; O3 Medya’nın üstlendiği yeni dizi 'Kalpazan'ın başrol oyuncusu Timuçin Esen, canlandırdığı Adem karakteriyle izleyicileri hem şaşırtacak hem de aile, ahlak ve insanın karanlık yönlerini sorgulatacak

Başarılı oyuncu Timuçin Esen ile hayat bulan Adem, darphanede çalışan namuslu ve sıradan bir memurdur. Eşi Canan ve 2 çocuğu ile mütevazi bir hayat sürmektedirler. Ancak oğlu Arda’nın gönlünü alabilmek için hazırladığı masumane bir sürpriz hayatını altüst eder.

Yaptığı bir tek hata bugüne kadar inandığı her şeyi sorgulamasına neden olur. Ailesini ve sahip olduğu her şeyi kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalan Adem bir seçim yapmak zorunda kalır.

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İnsan mı paranın sahtesini yapar, para mı insanın? İşte bu sorunun cevabını her bölümde Adem hem kendine hem de izleyicilere soracak. Mehmet Ada Öztekin’in kreatif yapımcılığı ve Uğur Karaaslan’ın yönetmenliği ile güç, para ve aile ilişkilerinin odağında insanın karanlık yönlerine de ışık tutmaya hazırlanan 'Kalpazan' ekran yolculuğuna pazartesi 20.00’de SHOW TV’de başlıyor.