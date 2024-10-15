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        Haberler Televizyon Deniz Baysal, SHOW TV'nin yeni dizisi 'Kalpazan'ı anlattı

        Deniz Baysal, 'Kalpazan'ı anlattı

        SHOW TV'de ekranlara gelecek yapımcılığını Saner Ayar'ın yapımını O3 Medya'nın üstlendiği yeni dizi 'Kalpazan'ın başrol oyuncularından Deniz Baysal, canlandırdığı karakteri ve projeye dair heyecanını paylaştı: Hikâye boyunca karakterler hem içsel mücadelelerle hem de çevrelerindeki tehlikelerle başa çıkmaya çalışıyor. İzleyiciler; her bölümde hem aksiyonun hem de derin duygusal anların etkisini hissedecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2024 - 13:33 Güncelleme: 15.10.2024 - 13:43
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        Deniz Baysal, 'Kalpazan'ı anlattı
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        Güzel oyuncu Deniz Baysal, izleyicileri, 'Kalpazan’da nelerin beklediğini şu sözlerle aktardı; 'Kalpazan', izleyiciyi karanlık sırlar ve sürprizlerle dolu bir dünyanın içine çekiyor. Suç, ihanet ve adalet temalarının yoğun işlendiği, gerilim dolu bir atmosferde geçiyor. Hikâye boyunca karakterler hem içsel mücadelelerle hem de çevrelerindeki tehlikelerle başa çıkmaya çalışıyor. İzleyiciler, her bölümde hem aksiyonun hem de derin duygusal anların etkisini hissedecek.

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        Canlandırdığı karakterin en cazip yönlerini ise bu şekilde anlattı; Canlandırdığım karakter oldukça güçlü ve zeki bir kadın, aynı zamanda duygusal olarak derin çatışmalar yaşıyor. Onun bir yandan kendi adaletini sağlama çabası, diğer yandan sevdiklerini koruma arzusu beni çok etkiledi. Karakterin bu çok boyutlu yapısı ve hayatındaki kırılma anları, onu oynamayı benim için cazip kılan unsurlardan oldu.

        İzleyicilerle buluşmak için ekipçe gün saydıklarını belirten başarılı oyuncu ekran başında bekleyenler için de şu mesajı verdi; 'Kalpazan', sadece bir suç dizisi değil; karakterlerin duygusal derinliği ve ilişkilerinin karmaşıklığıyla izleyicilere farklı bir perspektif sunuyor. Herkesin kendi hayatından bir şeyler bulabileceği temalar işleniyor. İzleyicilerden ricam, karakterlerin verdiği zor kararları izlerken kendilerini onların yerine koymaları ve hikâyeyi bu gözle değerlendirmeleri. Umarım 'Kalpazan' herkesin kalbine dokunan bir dizi olur.”

        'Kalpazan' kadrosunda; Timuçin Esen, Çağlar Ertuğrul, Şükran Ovalı, Deniz Baysal, Sarp Akkaya, Deniz Hamzaoğlu, İlker Kızmaz, Sinan Arslan, Aslı İçözü, Güler Göksun, Çağla Naz Kargı, İlker Yağız Selçuk ve Ali Seçkiner Alıcı ve Osman Alkaş gibi başarılı isimleri bir araya getiriyor.

        'Kalpazan'; güçlü kadrosu ve etkileyici atmosferiyle 21 Ekim Pazartesi günü 20.00’de SHOW TV’de başlıyor.

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        #Deniz Baysal
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