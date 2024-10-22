Anne komşuda baba işte! Yaşları: 6, 4 ve 1! 3 çocuk yangın kurbanı! Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, bir evde çıkan yangında, yaşları 6, 4 ve 1 olduğu öğrenilen Suriye uyruklu 3 çocuk hayatını kaybetti. Olay anında çocukların annesinin komşuda olduğu, babanın ise işe gittiği öğrenildi

Anadolu Ajansı Giriş: 22.10.2024 - 09:59 Güncelleme: 22.10.2024 - 10:38 facebook

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