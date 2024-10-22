İDDİALARI YALANLAMIŞTI

İkili hakkında ortaya atılan aşk iddialarının ardından Reyhan Karaca, yaptığı açıklamada; "Aşk insanın ruhunu besleyen çok özel bir duygudur. Doğru kişiyle bunu yaşamak ve sürdürebilmek hayatta insana sunulan en büyük şanstır. Gerçek aşkı bulduğumda elinden tutup, sizlerle paylaşacağımdan şüpheniz olmasın. Hakkımda çıkan asılsız aşk dedikodusu haberlerine itibar etmemenizi rica ediyorum. Aşkla kalın..." ifadelerini kullanarak aşk iddialarını yalanlamıştı.