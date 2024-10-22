Denizli'de vahşet! Babası ile ağabeyini yaktı!
Denizli'de, bir evde çıkan yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürülmesinin ardından 60 yaşındaki Süleyman Pekdemir ile 35 yaşındaki oğlu Muhammet Pekdemir'in cansız bedenleri bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan diğer oğul, 28 yaşındaki K.P.'nin gerekçesi kan dondurdu!
Denizli'nin Tavas ilçesindeki Aydoğdu Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde tek katlı bir evden duman çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.
BABA VE OĞLUNUN CANSIZ BEDENİ BULUNDUFotoğraflar İHA'dan alınmıştır.
AA'da yer alan habere göre itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangının söndürülmesinin ardından eve giren ekipler, Süleyman Pekdemir (60) ve oğlu Muhammet Pekdemir'in (35) hayatını kaybettiğini belirledi.
CENAZELER MORGA KALDIRILDI
Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna götürüldü.
DİĞER OĞUL GÖZALTINDA
Olayla ilgili ailenin diğer oğlu 28 yaşındaki K.P. ilçe merkezinde gözaltına alındı.
PARA VERMEDİKLERİ İÇİN EVİ YAKTI
K.P'nin ifadesinde babası ve ağabeyinden para istediğini, olayda bıçak ya da silah kullanıp kullanmadığını hatırlamadığını, parayı alamadığı için evi kundaklayıp kaçtığını söylediği öğrenildi.