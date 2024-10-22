Denizli'de vahşet! Babası ile ağabeyini yaktı! Denizli'de, bir evde çıkan yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürülmesinin ardından 60 yaşındaki Süleyman Pekdemir ile 35 yaşındaki oğlu Muhammet Pekdemir'in cansız bedenleri bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan diğer oğul, 28 yaşındaki K.P.'nin gerekçesi kan dondurdu!

Anadolu Ajansı Giriş: 22.10.2024 - 07:50 Güncelleme: 22.10.2024 - 07:50 facebook

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