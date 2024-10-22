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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hava durumu İstanbul | 4 bölgede yağış var! İllerimizde hava durumu! | Son dakika haberleri

        Rüzgar, pus ve sise dikkat! 4 bölgede yağış var! İllerimizde hava durumu!

        Meteoroloji'den alınan bilgilere göre bugün 4 bölgemizde yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıklar, mevsim normallerinin altında seyretmeye devam ediyor. 6 bölgemizde ise rüzgarın hızı saatte 70 km'ye ulaşıyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2024 - 07:07 Güncelleme: 22.10.2024 - 07:13
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        4 bölgede yağış var! İllerimizde hava durumu!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Niğde, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        KARADENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞ

        Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

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        SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

        6 BÖLGEDE ŞİDDETLİ RÜZGAR

        Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı, Güney Ege kıyıları, Akdeniz’in Toroslar Mevkii, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun batısında yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 15, Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL: 20, Parçalı bulutlu

        İZMİR: 23, Parçalı ve az bulutlu

        KOCAELİ: 19, Parçalı bulutlu

        BURSA: 20, Parçalı bulutlu

        EDİRNE: 22, Parçalı bulutlu

        KIRKLARELİ: 20, Parçalı bulutlu

        A.KARAHİSAR: 15, Parçalı ve az bulutlu

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        DENİZLİ: 22, Parçalı ve az bulutlu

        MUĞLA: 24, Parçalı ve az bulutlu

        ADANA: 25, Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA: 26, Az bulutlu

        HATAY: 22, Parçalı ve az bulutlu

        MERSİN: 24, Az bulutlu

        ÇANKIRI: 17, Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR: 16, Parçalı ve az bulutlu

        KONYA: 14, Parçalı ve az bulutlu

        BOLU: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        ZONGULDAK: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        SİNOP: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        AMASYA: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        SAMSUN: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

        TRABZON: 17, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        ARTVİN: 11, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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        ERZURUM: 6°, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

        KARS: 7, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

        MALATYA: 15, Parçalı bulutlu

        VAN: 10, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

        DİYARBAKIR: 18, Parçalı ve az bulutlu

        GAZİANTEP: 19, Parçalı ve az bulutlu

        SİİRT: 16, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

        ŞANLIURFA: 20, Parçalı ve az bulutlu

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