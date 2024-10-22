Adana'da şizofreni hastası genç, ailesini katletti: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Adana'da S.A. (26) yatağında uykudaki annesi Mintaha Aydın (61), babası İlyas Aydın (63) ve anneannesi Ülfet Köse'yi (80) tabancayla başından vurdu. Olayda anne ve anneanne hayatını kaybederken, baba ise ağır yaralandı.

Olay, saat 04.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, şizofreni tedavisi gördüğü öne sürülen S.A, birlikte yaşadığı anne ve babası ile bazı konular nedeniyle tartışıp, aile içi sorunlar yaşamaya başladı.

ANNE, BABA VE ANNEANNESİNİ VURUP, İHBARDA BULUNDU

S.A, gece uykuda olan annesi Mintaha Aydın, babası İlyas Aydın ve anneannesi Ülfet Aydın'ı başlarından tabanca ile vurdu. Daha sonra S.A, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, ailesinin silahla vurularak yaralı halde oldukları yönünde ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI DHA'nın haberine göre; sağlık ekibinin yaptığı kontrolde anne ve anneannenin öldüğü belirlendi. Ağır yaralı baba İlyas Aydın ise, ambulansla hastaneye kaldırıldı. CİNAYETİ İTİRAF ETTİ Evde olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancayı bulan polis, S.A'yı gözaltına aldı. S.A.'nın ilk ifadesinde cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Hayatını kaybeden Mintaha Aydın ve annesi Ülfet Aydın'ın cansız bedenleri olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.