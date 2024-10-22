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        Haberler Dünya Trump, geçmişte Putin ile yaptığı konuşmayı anlattı: Benim ne kadar deli olduğumu bilir | Dış Haberler

        Trump, geçmişte Putin ile yaptığı konuşmayı anlattı: Benim ne kadar deli olduğumu bilir

        Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin yeniden başkan adayı olan Trump, geçmişte Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı konuşmayı anlattı. Putin'in "kendisinin ne kadar deli olduğunu bildiğini" ifade eden Trump, önceden yaptıkları bir konuşmada "Eğer Ukrayna'nın peşine düşersen sizi çok sert vuracağım, inanamayacaksın. Moskova'nın tam ortasından sizi vuracağım." dediğini aktardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 07:35 Güncelleme: 22.10.2024 - 07:35
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        Trump'tan Putin'e: Benim ne kadar deli olduğumu bilir
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        Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Partinin 5 Kasım'daki seçimlerde başkan adayı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile geçmişte yaptığı konuşmada "Eğer Ukrayna'nın peşine düşersen sizi çok sert vuracağım, inanamayacaksın. Moskova'nın tam ortasından sizi vuracağım." dediğini aktardı.

        "EĞER UKRAYNA'NIN PEŞİNE DÜŞERSEN"

        Trump, Wall Street Journal gazetesine verdiği mülakatta, Putin'in "kendisinin ne kadar deli olduğunu bildiğini" ifade ederek, Putin'in değişik bir karakteri olduğunu söyledi. Putin'i iyi tanıdığını belirten Trump, şunları kaydetti:

        "Ona dedim ki: 'Vladimir, eğer Ukrayna'nın peşine düşersen sizi çok sert vuracağım, inanamayacaksın. Moskova'nın tam ortasından sizi vuracağım. Biz dostuz, yapmak istemiyorum fakat başka çarem yok.' Putin, 'Yok artık.' dedi, ben de 'Var artık. Kubbeleri kafanın üstünden uçuracağım.' dedim. Biliyorsunuz o kubbelerin altında yaşıyor."

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        TRUMP'TAN ÇİN DEĞERLENDİRMESİ

        Trump, Çin'in Tayvan'daki tutumuna ilişkin "(Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e) 'Tayvan'a girersen üzgünüm ama sana vergi uygulayacağım.' derdim." ifadesini kullandı.

        Bu konuda orduya başvurmasına gerek kalmayacağını ifade eden Trump, Şi'nin "kendisine saygı duyduğunu çünkü kendisinin ne kadar deli olduğunu bildiğini" söyledi.

        BIDEN'I DA ELEŞTİRDİ

        ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim gününün "huzurlu geçmeyebileceğini" söylemesine ilişkin Trump, Biden'ın "ne olduğundan habersiz" olduğunu belirtti.

        Trump, "Gününün çoğunu uyuyarak geçiriyor. Asıl problem içerideki düşman. Çok kötü, hasta insanlarımız var, radikal solcu deliler var. Bence bunlarla gerektiğinde kolayca Ulusal Muhafızlar, askerler baş edebilir." dedi.

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        #Donald Trump
        #Vladimir Putin
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