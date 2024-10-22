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        Okan Buruk sol bek arıyor!

        UEFA Avrupa Ligi üçüncü maçında Elfsborg'u konuk edecek Galatasaray'da Ismail Jakobs'un sakatlığı planları da alt üst etti. Elinde orijinal bölgesi sol bek olan bir futbolcu kalmayan Buruk seçenekleri değerlendiriyor

        Giriş: 22.10.2024 - 09:30 Güncelleme: 22.10.2024 - 09:30
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        Ligin dokuzuncu haftasında gittiği Antalyaspor deplasmanında Ismail Jakobs'u sakatlığa kurban veren Galatasaray'da moraller bozuldu.

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        En az üç hafta sahalardan uzak kalacak olan Senegalli futbolcunun yokluğu Okan Buruk ve kurmaylarını da arayışa itti.

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        Önce Avrupa Ligi'nde Elfsborg'la pazartesi ise Beşiktaş'la karşılaşacak olan Galatasaray'da şu anda orijinal bölgesi sol bek olan bir futbolcu bulunmuyor.

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        Antalyaspor deplasmanında Jakobs'un yerine Berkan Kutlu görev alırken 26 yaşındaki futbolcu geçer not almış durumda.

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        Bu yaz 9 milyon Euro net bonservis bedeliyle kadroya katılan ancak süre bulmakta zorlanan Elias Jelert de kenara atılmış değil.

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        Oyuncuyu kazanmak isteyen Okan Buruk, genç sağ beki daha önce de forma giydiği bölge olan sol bekte denemek ve bir şans vermeyi düşünüyor.

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        Ancak bu sezon bulduğu forma şansını iyi değerlendiren Berkan Kutlu sol bek için bir adım önde.

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        Taktiksel çalışmalarını sürdürecek ve iki oyuncuya da şans tanıyacak olan Buruk, umduğunu bulamazsa geçen sezon sol bekte güven veren Barış Alper Yılmaz'ı da denemeyi düşünüyor.

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