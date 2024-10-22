Mourinho ne yapacak? Avrupa kadrosunda sol bek yok
UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United'ı konuk edecek Fenerbahçe, Oosterwolde'den gelen sakatlık haberiyle sarsıldı. Kostic ve Levent Mercan'ı Avrupa kadrosuna yazmayan sarı-lacivertlilerde, teknik direktör Jose Mourinho'nun planları ise altüst oldu.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor'a konuk olan Fenerbahçe, 2 puanı sahada bırakırken bir kötü haber de Jayden Oosterwolde'den geldi.
Mücadelede sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan Hollandalı sol bekin, sol dizinde ön çapraz bağ rüptürü tespit edildiği açıklandı.
23 yaşındaki oyuncunun yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalması beklenirken, teknik direktör Jose Mourinho ise bu mevkide eli kolu bağlandı.
AVRUPA KADROSUNDA SOL BEK YOK
Sezon başında Ferdi Kadıoğlu'nu yollayarak Filip Kostic ve Levent Mercan'ı bu bölgeye transfer eden F.Bahçe, iki futbolcuyu da Avrupa listesine yazmadı.
Oosterwolde'nin de sakatlanmasıyla birlikte 61 yaşındaki teknik adamın planları altüst oldu. 24 Ekim Perşembe günü Manchester United'ı ağırlayacak sarı-lacivertlilerde, sol bek mevkisinde kimin oynayacağı ise merak edilmeye başlandı.
3'lüye dönmeyi planlayan Portekizli çalıştırıcı; Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku ve Oosterwolde'yi stoper bölgesinde kullanıp sol tarafta da Filip Kostic'e yer vermeyi planlıyordu.
MERT MÜLDÜR VEYA AMRABAT
Man. United maçında 4-2-3-1 sisteminden vazgeçmeyecek Mourinho, sağ beke Osayi'yi yazacak. Nijeryalı'nın kadroya dahil olmasıyla birlikte sol bekte ise Mert Müldür veya Sofyan Amrabat görev alacak.
Geçtiğimiz sezonu Kırmızı Şeytanlar'da kiralık olarak geçiren Amrabat, zaman zaman sol bek bölgesinde forma giymişti.
LİGDE FORMA KOSTIC'E EMANET
Süper Lig'de ise Filip Kostic veya Levent Mercan alternatifleri bulunurken, Mourinho'nun tercihinin Sırp oyuncudan yana kullanması bekleniyor.