Benfica'da forma giyen Muhammed Kerem Aktürkoğlu, yeni yaşını 21 bin kişi ve market kekiyle kutladı - Magazin haberleri

Benfica'da forma giyen Muhammed Kerem Aktürkoğlu, yeni yaşını 21 bin kişi ve market kekiyle kutladı - Magazin haberleri

Muhammed Kerem Aktürkoğlu, yeni yaşını 21 bin kişi ve market kekiyle kutladı Doğum gününü yayın açıp kutlayan milli futbolcu Muhammed Kerem Aktürkoğlu, annesi Filiz Aktürkoğlu'nu aradı; "21 bin kişiyle doğum günümü kutluyoruz. Kekim de var, marketten aldım"

Habertürk Giriş: 22.10.2024 - 09:34 Güncelleme: 22.10.2024 - 09:57 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL