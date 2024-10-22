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        Haberler Gündem Politika Yenidoğan Çetesi soruşturması: Bakan Memişoğlu açıklama yapıyor | Son dakika haberleri

        Yenidoğan Çetesi soruşturması: Bakan Memişoğlu açıklama yapıyor

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yenidoğan Çetesi soruşturması ve gündeme ilişkin açıklamalarda buluyor...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2024 - 09:40 Güncelleme: 22.10.2024 - 09:57
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        Yenidoğan Çetesi soruşturması: Bakan Memişoğlu açıklama yapıyor
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        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yenidoğan Çetesi soruşturması ve gündeme ilişkin AA Editör Masası'nda açıklamalarda buluyor...

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        Bakan Memişoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        27 Mart'ta CİMER'e şikyet başvurusu oluşturuluyor. 28 Mart'ta bu şikayet iletiliyor. Bakanlık teftiş kurulu ve İl Sağlık Müdürlüğüne bu şikayet iletiliyor. Bakılıyor ki İl Sağlık Müdürlüğü gereğini yapmak için harekete geçiyor. Denetlemeler yapılıp, talimatlar veriliyor. Bu çete öyle bir çete ki 'manipüle ediyor delil bulamıyoruz' dedi arkadaşlarımız. Biz bu sefer 5 Mayıs 2023'te Emniyet'ten destek istiyoruz. Böyle bir şüphe var. Bebekleri fazla yatırarak, hastanelere göndererek SGK'yı suistimal ettiklerini ilettik.

        Bebeklerin yoğun bakım ihtiyaçları olduğu için kendileri manipüle edip bunu ekiplerimize iletiyorlar. Orada şöyle de olabilirdi. Denetimden bir şey çıkmadı buna devam etmiyoruz. Ama biz böyle yapmadık.

        Bir ceza kesecekseniz elinizde somut deliller olmalı. Emniyet ve savcılık sizden ne isterse buna destek verin. Emniyet de 20 Haziran 2023'te Başsavcılığa telefon ve takip için izin alıyor.

        Gizli karar da alınıyor. 4 Eylül 2023'te Emniyet Büro Amirliği tarafından savcılığa başvurulması isteniyor. Yaklaşık 300 kişinin dinlenmesi başlıyor. Şu ana kadar emniyetle arkadaşlarımız işbirliği içinde çalıştı.

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        25 Eylül'de anlık olarak olağanüstü bir denetim yapıyoruz. Dosyadan bilgi elde edilen zaman bu zaman. 28 Eylül'de de İstanbul genelinde bir komisyon oluşturduk. Bu komisyon 25 Eylül'de denetim yapılan hastanelerdeki dosyaların değerlendirilmesi neticesinde Emniyet'e raporları verdik. 28 Eylül 2023'ten bizim komisyon oluşturmamızın en büyük sebebi denetimlerin incelenme süreci ve somut delil oluşturma.

        "BAKANLIĞIN İÇİNDE KÖSTEBEK VAR" İDDİASI

        Biz denetleme yaparken kimsenin nereye gideceği belli değil. Ellerine kapalı zarf vererek hastanelere gönderdik. Bu denetimleri polis koordinesinde gerçekleştirdik.

        "DENETİMLER DEVAM EDERKEN BEBEK ÖLÜMLERİ DEVAM EDİYORDU" İDDİASI

        Dosyada gizlilik var. Bebek ölümleri ile ilgili bize bilgi verilmedi. Savcılık 24 Kasım 2023'te Bakanlıktan inceleme yapmamızı istedi. Müfettişlerimiz savcılıkla bağlantılı çalıştı.

        26 HAZİRAN'DA HASTANELERE BASKIN YAPILDI

        26 Haziran'da emniyet birimleri hastanelere baskın yaptı.

        AYRINTILAR GELİYOR...

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