"Haberlerde bir sayı olmak istemiyorum" demişti, Filistinli sanatçı İsrail'in saldırılarında öldü

Filistinli sanatçı Mahasen Al-Khatib, 18 Ekim Cuma günü, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampına düzenlediği hava saldırıları sırasında öldü.

Ressam ve grafik sanatçısı olan 32 yaşındaki Al-Khatib, Ağustos ayında verdiği bir röportajda "Haberlerde bir sayı olmak istemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

7 Ekim 2023'te başlayan İsrail-Hamas çatışmalarının ardından Gazze'de yaşadıklarını ve çizimlerini sosyal medya hesabından paylaşan Al-Khatib geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştı.

Khatib, sanatını insan haklarını savunmak ve İsrail'in savaş suçları ve Filistinlilere yönelik ihlalleri konusunda farkındalık yaratmak için kullandı.

REKLAM "EVİMİ TERK ETMEYECEĞİM" Al-Khatib, bir paylaşımında evini terk etmeyeceğini vurgulayarak, "Filistin… Evimi terk etmeyeceğim. Güney'e taşınmayacağım. Son ana kadar tutunacağım. Dua etmeye devam edeceğim, Tanrım, ülkemden ve ailemden geriye kalanları koru." ifadelerini kullanmıştı. View this post on Instagram A post shared by Rajaeen (@rajaeen1) Ağutos ayında verdiği bir röportajında, "Benim için hep dua edin ve beni unutmayın. Haber bantlarındaki bir başka sayı olmak istemiyorum" demişti. İSRAİL'İN CİBALİYA MÜLTECİ KAMPINA SALDIRISI