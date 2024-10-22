Seyahat harcamaları yüzde 116 arttı

2024 yılının Nisan, Mayıs ve Haziran aylarından oluşan II. çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 16 milyon 148 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 23,3 artarak 19 milyon 830 bin seyahat olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 118 milyon 258 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 6 gece oldu.

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HARCAMALAR YÜZDE 115,8 ARTTI

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2024 yılının II. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %115,8 artarak 103 milyar 114 milyon 141 bin TL olarak gerçekleşti. Bu harcamaların yüzde 90'nını 92 milyar 772 milyon 553 bin TL ile kişisel harcamalar, yüzde 10'nunu ise 10 milyar 341 milyon 588 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 5 bin 200 TL oldu.

Bu çeyrekte harcama türlerinin toplam seyahat harcamaları içerisindeki dağılım oranları incelendiğinde en fazla paya yüzde 33,1 ile yeme ve içme harcamaları, yüzde 27,3 ile ulaştırma harcamaları ve yüzde 14,1 ile konaklama harcamaları sahip oldu. Bu harcama türlerinin geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları incelendiğinde ise yeme ve içme harcamalarında yüzde 117,1, ulaştırma harcamalarında yüzde 123 ve konaklama harcamalarında ise yüzde 112,2'lik artış görüldü. REKLAM Yakınları ziyaret amacı ile yapılan seyahatler yüzde 62,4 ile ilk sırada yer aldı