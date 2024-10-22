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        Haberler Ekonomi Turizm Seyahat harcamaları yüzde 116 arttı - Turizm Haberleri

        Seyahat harcamaları yüzde 116 arttı

        2024 yılının 2. çeyreğinde, vatandaşların yurt içinde yaptığı seyahat sayısı, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 23,3 artarak 19 milyon 830 bine ulaştı. Ortalama geceleme sayısı 6 gece olurken toplam 118 milyon 258 bin geceleme gerçekleşti. Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları yüzde 115,8 artarak 103 milyar 114 milyon 141 bin TL olarak gerçekleşti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2024 - 12:26 Güncelleme: 22.10.2024 - 12:26
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        Seyahat harcamaları yüzde 116 arttı
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        2024 yılının Nisan, Mayıs ve Haziran aylarından oluşan II. çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 16 milyon 148 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 23,3 artarak 19 milyon 830 bin seyahat olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 118 milyon 258 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 6 gece oldu.

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        HARCAMALAR YÜZDE 115,8 ARTTI

        Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2024 yılının II. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %115,8 artarak 103 milyar 114 milyon 141 bin TL olarak gerçekleşti. Bu harcamaların yüzde 90'nını 92 milyar 772 milyon 553 bin TL ile kişisel harcamalar, yüzde 10'nunu ise 10 milyar 341 milyon 588 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 5 bin 200 TL oldu.

        Bu çeyrekte harcama türlerinin toplam seyahat harcamaları içerisindeki dağılım oranları incelendiğinde en fazla paya yüzde 33,1 ile yeme ve içme harcamaları, yüzde 27,3 ile ulaştırma harcamaları ve yüzde 14,1 ile konaklama harcamaları sahip oldu. Bu harcama türlerinin geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları incelendiğinde ise yeme ve içme harcamalarında yüzde 117,1, ulaştırma harcamalarında yüzde 123 ve konaklama harcamalarında ise yüzde 112,2'lik artış görüldü.

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        Yakınları ziyaret amacı ile yapılan seyahatler yüzde 62,4 ile ilk sırada yer aldı

        Seyahate çıkış amaçlarında ikinci sırada yüzde 31,6 ile "gezi, eğlence, tatil", üçüncü sırada ise yüzde 2,7 ile "sağlık" yer aldı.

        SEYAHATE ÇIKANLAR EN ÇOK ARKADAŞ VEYA AKRABA EVİNDE KALDI

        Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 86 milyon 604 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 13 milyon 925 bin geceleme ile "kendi evi" yer alırken, "otel" 10 milyon 308 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.

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