Atlıkarıncanın isminin arkasındaki ilginç dil macerası: Karınca nasıl işin içine girdi?
Atlıkarınca denince akla rengarenk atlar ve dönme hissi gelir. Ancak, bu eğlence aracının adının nereden geldiği pek çoğumuz için bir muammadır. "Karınca" kelimesi nasıl işin içine girdi ve bu sevimli ismi nasıl aldı? İşte atlıkarıncanın kökenine dair bilinmeyenler!
Eğlence parklarının vazgeçilmez oyuncaklarından biri olan atlıkarınca, ismiyle de dikkat çekiyor. Türkçe’de “atlı” ve “karınca” sözcüklerinin birleşiminden oluşan bu terim, ilk bakışta bir anlam karmaşası yaratabiliyor. Peki, gerçekten "karınca" nereden geliyor? İşte bu yaygın eğlence aracının adının arkasındaki ilginç etimolojik hikaye!
ATLIKARINCA: TARİHİ BİR SERÜVEN
Atlıkarınca, günümüzde özellikle lunapark ve fuarlarda çocuklar ve yetişkinler için eğlence kaynağı olan, eksen etrafında dönen at, uçak veya diğer hayvan figürlerinin yer aldığı bir oyuncaktır.
ASLINDA İTALYANCA!
Ancak, bu eğlenceli aracın ismi düşündüğümüzden çok daha derin bir geçmişe dayanır. Türkçedeki "atlıkarınca" kelimesi, aslında İtalyanca kökenli bir sözcükten türemiştir.
İLK OLARAK EVLİYA ÇELEBİ SEYAHATNAME'DE KULLANDI
İtalyanca "carrozza" kelimesi, araba anlamına gelir ve zamanla bu sözcük Türkçeye farklı şekillerde uyarlanmıştır. İlk olarak, Evliya Çelebi'nin ünlü eseri Seyahatname'de "atlı karaca" olarak geçen kelime, zamanla halk dilinde değişerek "atlı karınca" halini almıştır.
Bu değişim, halk etimolojisinin bir örneği olarak karşımıza çıkar; yani, kelimenin orijinal anlamı zamanla değişerek halk arasında farklı bir şekilde anlaşılmaya başlanmıştır.
"KARINCA" NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Peki, bu dönüşüm sırasında "karınca" kelimesi nasıl bu oyuncağın adında kendine yer buldu? İlk kullanımlarda "karaca" olarak bilinen sözcük, zamanla halk arasında fonetik benzerlik nedeniyle "karınca" haline evrilmiştir.
Yani "karaca" kelimesinin halk arasında yaygın olarak yanlış anlaşılması, bu eğlence aracının bugünkü ismini almasına yol açmıştır.
"TAHTADAN YAPILAN TEKERLEKLİ AT"
Lehce-i Osmânî gibi eski sözlüklerde de bu dönüşüme rastlanır. Atlıkarınca, o dönemlerde "tahtadan yapılmış, tekerlekli at" olarak tanımlanmış ve çocukların eğlenmesi amacıyla kullanılan bir araç olarak kaydedilmiştir.
Aynı şekilde, Kamus-ı Türkî'de de benzer bir açıklama yer alır. Türk Dil Kurumu'nun sözlüklerinde ise, 1945 yılından itibaren "atlıkarınca" kelimesi bitişik yazılarak tanımlanmaya başlanmıştır.
HALK ETİMOLOJİSİ VE DİLİN EVRİMİ
Halk etimolojisi, kelimelerin zaman içinde halk arasında yaygın olarak değişim göstermesiyle oluşan bir olgudur. Atlıkarınca örneğinde de bu durumun izlerini görmek mümkündür.
"Karaca" kelimesinin, fonetik benzerlik nedeniyle "karınca"ya dönüşmesi, kelimenin anlamını doğrudan etkilememiş ancak ismin halk arasında benimsenmesine yol açmıştır. İtalyanca "carrozza" kökenli bu kelimenin Türkçede geçirdiği evrim, dilin canlı ve değişken yapısını gözler önüne seriyor.
DİLİN ZENGİNLİĞİNİ GÖSTEREN BİR ÖRNEK
Atlıkarınca, dilin evrimsel süreçte nasıl zenginleşebileceğine ve halkın kelimelere nasıl yeni anlamlar katabileceğine dair ilginç bir örnektir.
Halk etimolojisi sayesinde, ilk bakışta anlamsız gibi görünen "atlıkarınca" kelimesi, aslında tarihsel ve kültürel bir süreçle bugünkü haline ulaşmıştır. Bu isim değişimi, dilin doğal yapısının, halkın dil üzerindeki etkisinin ve kültürel aktarımın gücünün bir göstergesidir.
Kaynak: Engin Çetin, Halk Etimolojisinden Örnekler: "Atlıkarınca", "Karagül"ve "Su Basmanı", Türk Dili Dergisi, Ocak 2024