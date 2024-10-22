Beşiktaş'ta kaleci depremi!
Beşiktaş, Lyon ve Galatasaray maçları öncesinde Mert Günok'un sakatlığıyla sarsılırken Ersin Destanoğlu'nun da kritik maçlar öncesinde durumu belirsiz.
Beşiktaş'ın Konyaspor'u 2-0 mağlup ettiği maçta kısa süreli bir sakatlık yaşasa da oyuna devam Mert Günok'tan kötü haber geldi.
Siyah-beyazlılar, Mert Günok'un sol omuz üst kas grubunda tendon yaralanması tespit edildiğini açıkladı.
Tecrübeli kalecinin Avrupa Ligi'ndeki Lyon ve Süper Lig'deki Galatasaray maçlarında forma giyemeyeceği öğrenildi.
Milli araya da sakatlıkla giren Mert Günok, A Milli Takım'In Karadağ ve İzlanda aday kadrolarına çağrılsa da çıkarılmış ve tedavisine başlanmıştı.
Ancak milli arada sakatlığını atlatan Mert, formasına kavuşsa da bu kez başka bir şanssızlıkla karşı karşıya kaldı.
Beşiktaş'ın diğer eldiveni Ersin Destanoğlu ise Gaziantep FK maçı öncesinde sakatlanmıştı.
Milli arayı tedavi ile geçiren Ersin, tam hazır hale gelmezken Konyaspor maçı kadrosunda da yer almadı.
Ersin'in de Lyon maçında forma giymesinin zor olduğu ifade edilirken idmanlarda kendisini yine de deneyeceği öğrenildi.
Ersin'in Galatasaray derbisine yetişmesi beklenirken 23 yaşındaki eldiven Lyon maçında oynamak için tam hazır olmasa da fedakarlık yaparak formayı giyebilir.
Ancak Ersin'in derbi de düşünülerek riske edilmemesi halinde ise Lyon maçında kale 19 yaşındaki Göktuğ Baytekin'in olacak.
2004 doğumlu kaleci, Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği listede yer alan 3. kaleci konumunda.
Göktuğ bu sene hiçbir resmi maçta süre almazken Eintracht Frankfurt ve Gaziantep FK maçlarında kadroda yer buldu.