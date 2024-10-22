Bursin de Sabancı Ailesi'ne girdi
Kerem Bursin de eski sevgilisi Hande Erçel gibi yeni ilişkisiyle Sabancı Ailesi'ne girdi
Oyuncu Kerem Bursin ile meslektaşı Hande Erçel, geçtiğimiz yıllarda aşk yaşamış, 2022'de ayrılmışlardı.
Kerem Bursin
Hande Erçel, daha sonra Arzu Sabancı ile Ömer Sabancı'nın oğlu Hakan Sabancı ile birliktelik yaşamaya başladı.
Hakan Sabancı - Hande Erçel
37 yaşındaki Kerem Bursin ise uzun süre aşk orucuna girdikten sonra; Türkan Sabancı ile merhum Sakıp Sabancı'nın torunu olan 31 yaşındaki Melisa Tapan (Sevil Sabancı ile Bedri Eran Tapan'ın kızı) ile yeni bir ilişkiye başladı.
Melisa Tapan