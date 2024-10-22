Tapuda yılın en yüksek satışı

Konut satışındaki yükseliş trendi, konut dışı satışta da sürüyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre; eylül ayında toplam 285 bin 373 adet satış işlemi gerçekleştirildi. Bu rakam 2024 yılının en yüksek satış adedi olarak kayıtlara geçti.

Konut satışı 140 bin 919 olurken, konut dışı satış 144 bin 454 olarak gerçekleşti. 3 aydır konut satışının gerisinde kalan konut dışı satış tekrar öne geçti. Toplam satışların yüzde 49,38'ini konut satışı, yüzde 50,62'sini konut dışı satış oluşturdu.

Ocak 2023'ten itibaren en yüksek 3. satış sayısına ulaşıldı. 299 bin 911 ile Aralık 2023 bu alanda zirvede yer alırken, Ağustos 2023'te 292 bin 668 adet satış yapılmıştı.