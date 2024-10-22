Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"AK Parti olarak şımaran böbürlenen bir parti asla olmadık. Güç odaklarına baş eğmedik. FETÖ'cü hainlere hadlerini bildirdik. Zorlu mücadele boyunca bedel ödesek dahi milletimize bedel ödettirmedik. Milletin istikametinden hiç sapmadık. Milletin çocuklarını hizmet ve himmet diyerek mankurtlaştıranların sonu diğer iblisler gibi onursuz bir ölüm olmuştur. Dünyadan şehit kanlarının hesabını vermeden gitti. Baş hainin ölümüyle şehit ailelerinin yüreği biraz olsun soğumuş, Türkiye'ye ihanet edenlerin sonu görülmüştür.