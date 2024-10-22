Yenidoğan çetesi soruşturması: Hemşire Selen'in şüpheli ölümünde adı geçen doktorun tape kayıtları çıktı

İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip haksız kazanç elde etmek için ölümlerine neden olan çeteyle ilgili yeni ayrıntılar gelmeye devam ediyor.

Yenidoğan çetesi nasıl çökertildi? Bakan Memişoğlu açıkladı Haberi Görüntüle

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun özel haberine göre, polis tarafından aylarca teknik ve fiziki takip yapılan çetenin eylemleri bir bir ortaya çıkarıldı. 197 şüpheli olayın tespit edildiği soruşturmada, 162'nci eylem olarak fezlekede yer alan çalışmada örgüt üyelerinin yaptığı telefon konuşmalarına yer verildi.

BEBEĞE YETİŞKİN TAKİBİ .png Hazırlanan polis fezlekesi ve iddianamede yer alan örgüt üyelerinin hangi eylemde bulundukları, eylem numaraları ve isimleriyle tek tek belirtiliyor. Dikkat çeken eylemlerden biri de 162'nci konu olarak soruşturmada yer alıyor. REKLAM Soruşturmada, hemşire Hakan Doğukan Taşçı, taburcu edilen bir bebek için bir gün kayıp yaşadığı için yeniden yoğun bakıma alamaması üzerine, önce çete üyeleri ardından çete lideri Fırat Sarı ile görüşerek sorununu anlatıyor. Taşçı, bebeğin başka hastanede erişkin kaydıyla girişinin yapılması halinde sorunun halledileceğini belirtiyor. Çete liderinin oluru ile Taşçı, Özel Birinci Hastanesi'nde görevli doktor Fatih Akın'ı arayarak, "Hocam bir şey sorucam şimdi bizim bi tane bebek var da hocam bizde yattı taburcu oldu sonradan şimdi bi gün kaybı olduğu için hastayı tekrar yoğun bakıma yatırmaya çalışıyoruz da bi gün kaybı olduğu için yoğun bakıma yatıramıyoruz hani ben medikal muhasebe müdürüyle konuştum Nehirle de konuştum hani dediler hani Fatih hoca onay verirse sıkıntı yok bizlik dediler sadece erişkin üzerinden takibini açtırabilir miyim" diyor.

Bu usulsüz eylemde yer alan isimler fezlekede şöyle sıralandı Hakan Doğukan Taşçı, hemşire Hasan Basri Gök, hemşire Funda Savari, Fehmi Alperen, çete lideri Fırat Sarı ve doktor Fatih Akın. Hastanede genç hemşirenin şüpheli ölümü! Haberi Görüntüle HEMŞİRE SELEN BİLGİN'İN OLAYINDAKİ DOKTOR Bu eylemde yer alan isimlerden biri dikkat çekti. Çete üyesi Hakan Doğukan Taşçı'nın konuştuğu kişiler arasında yer alan Özel Birinci Hastanesi'nde doktor olan Fatih Akın'ın ismi daha önce önemli bir olayda yer almıştı. Doktor Fatih Akın, 6 ay önce Özel Birinci Hastanesi'nde yoğun bakımda yatan dedesi için hastanede refakatçi olarak kalan 24 yaşındaki hemşire Selen Bilgin'in ölümünde şüpheli olarak ifadesi alınmıştı. Ameliyat öncesi anestezi için kullanılan bir ilacın koluna enjekte edilmesi sonucu hayatını kaybeden hemşire Selen Bilgin'in erkek arkadaşı olduğu iddia edilen doktor Fatih Akın, o dönem yapılan soruşturma kapmasında gözaltına alınmış ve soruşturma kapsamında adli kontrolle serbest kalmıştı.

REKLAM İŞTE O KONUŞMA Polis fezlekesinde yer alan kayıtlara göre Hakan Doğukan Taşçı ile Fatih Akın arasındaki görüşme 4 Kasım 2023 günü saat 12.01'de gerçekleşti ve 187 saniye sürdü. İşte şoke eden o görüşme… FATİH AKIN : Efendim HAKAN DOĞUKAN TAŞCI : alo FATİH AKIN : evet HAKAN DOĞUKAN TAŞCI : hocam Doğukan ben FATİH AKIN : Evet Doğukan HAKAN DOĞUKAN TAŞCI : Hocam bişey sorucam şimdi bizim bi tane bebek varda hocam bizde yattı taburcu oldu sonradan şimdi bi gün kaybı olduğu için hasta tekrar yoğun bakıma yatırmaya çalışıyoruz da bi gün kaybı olduğu için yoğun bakıma yatıramıyoruz hani ben medikal muhasebe müdürüyle konuştum Nehirle de konuştum hani dediler hani Fatih hoca onay verirse sıkıntı yok bizlik dediler sadece erişkin üzerinden takibini açtırabilir miyim

FATİH AKIN : Erişkin üzerinden takip açtırırız dimi HAKAN DOĞUKAN TAŞCI : He he takibini açtırıp sildircem hocam FATİH AKIN : Kaç aylık HAKAN DOĞUKAN TAŞCI : Hocam kırk üç günlük çocuk otuz yedi haftalık ama otuz yedi artı altı günlük tam bugün yirmi sekiz günü olduğu için şey yapamadık provizyon alamadık REKLAM FATİH AKIN : he he HAKAN DOĞUKAN TAŞCI : Çocuktan bayağıda çocuk böyle dışarda heba olmuş çocuk remotolojisine FATİH AKIN : Anladım HAKAN DOĞUKAN TAŞCI : Gitmesi gerekiyo bulamamış hiç bi yerde

FATİH AKIN : Tamam eğer sıkıntı olmayacaksa ıı şey yapabiliriz ya giriş çıkış yaparız yani dimi giriş çıkış yapıcanız HAKAN DOĞUKAN TAŞCI : Ya medikal muhasebe müdürüyle konuştum dedi ki ıı erişkin üzerinden kayıt açtırıp takibini sildircez FATİH AKIN : he he HAKAN DOĞUKAN TAŞCI : Sonra yenidoğana çevircez dedi bana FATİH AKIN : He olur olur he he HAKAN DOĞUKAN TAŞCI : Hani çocuk yoğunbakımda yokmuş FATİH AKIN : ... HAKAN DOĞUKAN TAŞCI : Ben onu da sordum dedim hani çocuk yoğunbakım yok ya sıkıntı olur mu dedim yok dedi çocuk yoğunbakım

FATİH AKIN : He yok şimdi şöyle çocuk yoğunbakım olması gine şöyle acilden ıı REKLAM HAKAN DOĞUKAN TAŞCI : Aynen FATİH AKIN : Şey alabiliyoruz çocuk alabiliriz yani kimse bişey diyemez HAKAN DOĞUKAN TAŞCI : Aynen o şekilde söyledi olmadığı durumlarda alabiliyoruz dedi tamam bende bi FATİH AKIN : hee yani HAKAN DOĞUKAN TAŞCI : Fatih hocanın onayını alayım o zaman dedim FATİH AKIN : böyle durumlarda şeyde ıı niye aldınız demezde ama dışardan sevkli hasta gelemiyo zaten yani mesela ... HAKAN DOĞUKAN TAŞCI : Bu ayaktan acilden geldi hocam zaten

FATİH AKIN : Tamam acilden giriş yaptırdıysanız bizim yoğun bakıma giriş yaparsınız tamam mı HAKAN DOĞUKAN TAŞCI : Tamam FATİH AKIN : Onun ordan acilden giriş yaptırın ondan sonra bi ıı ek üç doldurun tamam mı ıı ek üç doldursak mı ya ne diyon HAKAN DOĞUKAN TAŞCI : Hocam silcekler ya takibi ek üç ıı FATİH AKIN : He tamam o zaman gerek yok ıı yoğunbakıma giriş yapın acilden girişi olsun tamam mı HAKAN DOĞUKAN TAŞCI : Tamam REKLAM FATİH AKIN : Yoğun bakıma alalım sorarlarsa bize acil olarak almak zorunda kaldık deriz yani anladın mı

HAKAN DOĞUKAN TAŞCI : Tamam tamam hocam FATİH AKIN : Sıkıntı olmaz yani tamam mı HAKAN DOĞUKAN TAŞCI : Tamam tamam hocam tamam sağ olasın hocam FATİH AKIN : He he problem olmaz HAKAN DOĞUKAN TAŞCI : Tamam FATİH AKIN : Bak ona dosya doldurcaz ister istemez gene HAKAN DOĞUKAN TAŞCI : Onu nasıl yapcaz biz mi doldurcaz yoksa FATİH AKIN : Ya ıgine işte yoo acile geldi hastanın solunum sıkıntısı olduğu için acil olarak yoğun bakıma alındı HAKAN DOĞUKAN TAŞCI : Hocam istiyosan şöyle yaparım epikrizini ben yazarım sizin sistem üzerinden şey yaparız eğer takibini silme ama takibini silcekler ya ıı büyük ihtimalle herhalde bi normal

FATİH AKIN : Faturalandırılmayacaklar mı faturalandırma olmayacak mı HAKAN DOĞUKAN TAŞCI : Olcak hocam FATİH AKIN : Ya yo yo bizim erişkinden faturalandırma olacak mı onu diyorum HAKAN DOĞUKAN TAŞCI : Büyük ihtimalle o takibini silcekleri için olmaz ama takibini silmezlerse erişkin üzerinden faturalandırılacak REKLAM FATİH AKIN : Hee bi günlük HAKAN DOĞUKAN TAŞCI : Eğer öyle olursa da ben epikrizini yazarım hocam ıı senin şeyinden göndeririz FATİH AKIN : Tamam sen muhasebeyle konuş HAKAN DOĞUKAN TAŞCI : he he