Yenidoğan çetesi soruşturması: Hemşire Selen'in şüpheli ölümünde adı geçen doktorun tape kayıtları çıktı

İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip haksız kazanç elde etmek için ölümlerine neden olan çeteyle ilgili yeni ayrıntılar gelmeye devam ediyor.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun özel haberine göre, polis tarafından aylarca teknik ve fiziki takip yapılan çetenin eylemleri bir bir ortaya çıkarıldı. 197 şüpheli olayın tespit edildiği soruşturmada, 162'nci eylem olarak fezlekede yer alan çalışmada örgüt üyelerinin yaptığı telefon konuşmalarına yer verildi.

FATİH AKIN : he he

HAKAN DOĞUKAN TAŞCI : He he takibini açtırıp sildircem hocam

FATİH AKIN : Tamam eğer sıkıntı olmayacaksa ıı şey yapabiliriz ya giriş çıkış yaparız yani dimi giriş çıkış yapıcanız

HAKAN DOĞUKAN TAŞCI : Ya medikal muhasebe müdürüyle konuştum dedi ki ıı erişkin üzerinden kayıt açtırıp takibini sildircez

FATİH AKIN : he he

HAKAN DOĞUKAN TAŞCI : Sonra yenidoğana çevircez dedi bana

FATİH AKIN : He olur olur he he

HAKAN DOĞUKAN TAŞCI : Hani çocuk yoğunbakımda yokmuş

FATİH AKIN : ...

HAKAN DOĞUKAN TAŞCI : Ben onu da sordum dedim hani çocuk yoğunbakım yok ya sıkıntı olur mu dedim yok dedi çocuk yoğunbakım