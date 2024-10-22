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        Haberler Gündem DEM Parti’den Bahçeli’nin çağrısına ilk yanıt

        DEM Parti’den Bahçeli’nin çağrısına ilk yanıt

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç partisinin grup toplantısında Bahçeli'nin çağrısına yanıt verdi: "Gerçek barış bir başlangıç olacaksa tecrit kaldırılmalıdır. Sorunun çözümünde pusula demokratik müzakeredir, onurlu barıştır. Çözümü kimseden dilenmiyoruz. Onurlu bir barış için de insiyatif almaya hazırız"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2024 - 13:14 Güncelleme: 22.10.2024 - 13:42
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        DEM Parti'den Bahçeli'nin çağrısına ilk yanıt
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        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin tarihi çağrısının ardından partisinin grup toplantısında konuştu.

        Bahçeli'den grup toplantısında Öcalan için "umut hakkı" çıkışı
        Bahçeli'den grup toplantısında Öcalan için "umut hakkı" çıkışı Haberi Görüntüle

        “Orta Doğu’da barışın muhatabı İmralı’da tecrit altında bulunan Sayın Abdullah Öcalan‘dır. Kürt sorununun çözümü Meclis’tir. Parlamento ve siyasette muhatap DEM Parti’dir” diyen Hatimoğulları Oruç, “Gerçek barış bir başlangıç olacaksa tecrit kaldırılmalıdır. Sorunun çözümünde pusula demokratik müzakeredir, onurlu barıştır. Çözümü kimseden dilenmiyoruz. Onurlu bir barış için de inisiyatif almaya hazırız” dedi.

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