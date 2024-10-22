Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre A.Ş., ile Evin Demirtaş bir süre dini nikahla birlikte yaşadıktan sonra ayrıldı.

İddiaya göre A.Ş., barışma teklifini kabul etmeyen Demirtaş'ı takibe etti ve geçeceği sokakta beklemeye başladı.

Yaklaşık 2 saat sokaktaki bir kıraathanede oturan A.Ş., Demirtaş’ı görünce yanına yaklaşarak yanında getirdiği tabancayı çıkardı.

Bu sırada silahı fark eden Demirtaş, kaçmaya çalıştı. Ancak, kovalamaca sonunda A.Ş.’nin peş peş ateş açmasıyla Demirtaş, yere yığıldı.