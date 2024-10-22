Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Polisten kaçtı vatandaşın çelmesine yakalandı | Son dakika haberleri

        Polisten kaçtı vatandaşın çelmesine yakalandı

        Kayseri'de polisten kaçan bir kişi araçtan indi ve koşmaya başladı. O sırada bir vatandaş çelme takınca polis şüpheliyi yakaladı, o anlar kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 21:15 Güncelleme: 22.10.2024 - 21:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve aracıyla 2 araca çarptıktan sonra kaçmaya çalışan şahsı, bir vatandaşın taktığı çelme yakalattı.

        2

        O anları anlatan görgü tanığı; "Durmadı, kaldırıma çarptı. Sonra önündeki araçlara çarptı. Sonra arabadan indi, kaçmaya çalıştı. Vatandaş da müdahale etti. Sonra şahsı yakaladılar" dedi.

        3

        KALDIRIMA ÇIKIP 2 ARACA ÇARPTI

        Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Melikgazi ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Kaleönü Caddesi üzerinde yaya olarak denetim yaptı.

        4

        Bu sırada durumundan şüphelenilerek durdurulmak istenen bir araç, 'dur' ihtarına uymayarak yaya kaldırımına çıkarak iki araca çarptı.

        5

        Kazanın ardından aracını bırakarak kaçmaya çalışan şüpheliyi gören bir kişi, şahsa çelme taktı. Şahıs yere düşerken, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan olayın görgü tanığı Ramazan Koç o anları anlattı. Koç, "Meydandan buraya dönerken polis çevirme yapıyordu. Vatandaş durmadı, kaldırıma çarptı. Sonra önündeki araçlara çarptı. Sonra arabadan indi, kaçmaya çalıştı. Vatandaş da müdahale etti. Sonra şahsı yakaladılar ve polis kelepçeyi taktı koluna" dedi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mezarlıktaki vahşette sır perdesi aralanıyor!
        Mezarlıktaki vahşette sır perdesi aralanıyor!
        HT Spor'da tarihi buluşma!
        HT Spor'da tarihi buluşma!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bahçeli'den grup toplantısında Öcalan için "umut hakkı" çıkışı
        Bahçeli'den grup toplantısında Öcalan için "umut hakkı" çıkışı
        DEM Parti’den Bahçeli’nin çağrısına ilk yanıt
        DEM Parti’den Bahçeli’nin çağrısına ilk yanıt
        "Barışa karşı tek söz söylemeyeceğiz"
        "Barışa karşı tek söz söylemeyeceğiz"
        Yunus Akgün, PFDK'ye sevk edildi!
        Yunus Akgün, PFDK'ye sevk edildi!
        İşaret diliyle vahşet savunması!
        İşaret diliyle vahşet savunması!
        "Fenerbahçe en azından 1 puan alacaktır!"
        "Fenerbahçe en azından 1 puan alacaktır!"
        Hoşçakalın
        Hoşçakalın
        FETÖ’ye ‘pro’ gizleme
        FETÖ’ye ‘pro’ gizleme
        Genç işçiye korkunç işkence: Dövdüler, dişlerini kırıp, böcek yedirdiler
        Genç işçiye korkunç işkence: Dövdüler, dişlerini kırıp, böcek yedirdiler
        Yenidoğan çetesi soruşturması: Hemşire Selen'in şüpheli ölümünde adı geçen doktorun tape kayıtları çıktı
        Yenidoğan çetesi soruşturması: Hemşire Selen'in şüpheli ölümünde adı geçen doktorun tape kayıtları çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yenidoğan çetesi hakkında açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yenidoğan çetesi hakkında açıklama
        IMF Türkiye için büyüme tahminini düşürdü
        IMF Türkiye için büyüme tahminini düşürdü
        G.Saray'ın rakibi Elfsborg'u tanıyalım!
        G.Saray'ın rakibi Elfsborg'u tanıyalım!
        "Her şey elimden alındı"
        "Her şey elimden alındı"
        Suphi Tekniker'e veda
        Suphi Tekniker'e veda
        Neden "Atlıkarınca" diyoruz?
        Neden "Atlıkarınca" diyoruz?
        Mou ne yapacak? Avrupa'da sol bek yok
        Mou ne yapacak? Avrupa'da sol bek yok