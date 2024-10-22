Google Earth’ün ‘pro’ uygulamasında FETÖ’nün Pensilvanya’daki adresi gizlendi

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ABD’nin Pensilvanya eyaletindeki çiftliğini harita üzerinde aramak isteyenler flu bir görüntüyle karşılaşabilir…

Google Haritalar’da FETÖ’nün adresi görülüyor

260 Kennel Rd, Saylorsburg adresi Google Haritalar’da aranıp uydu görünümü modu seçildiğinde FETÖ’nün çiftliği görülebiliyor.

Apple’ın haritalarında da bu adresle arama yapıldığında detaylı görünüme erişilebiliyor.

Google Earth Pro’da flu görünen alan

Ancak Google’ın daha detaylı ve 3D görünüm sunan Google Earth Pro uygulamasında adres aranınca çiftliğin kapladığı devasa alan flu görünüyor. Çiftlikten biraz uzaklaşıldığında net ve 3D görünüme erişilebiliyor. Özel ve askeri alanlar için yapılan bu gizlemenin neden FETÖ’nün çiftliği için de yapıldığı merak konusu oldu.