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        Haberler Gündem Google Earth’ün ‘pro’ uygulamasında FETÖ’nün Pensilvanya’daki adresi gizlendi

        Google Earth’ün ‘pro’ uygulamasında FETÖ’nün Pensilvanya’daki adresi gizlendi

        FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından gözler Pensilvanya'daki çiftliğine çevrilmişken Google'ın bir karartması ortaya çıktı. 'Google Earth Pro' uygulamasında FETÖ'nün adresini arayanlar flu bir görüntü ile karşılaşıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2024 - 16:20 Güncelleme: 22.10.2024 - 17:08
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        FETÖ'ye 'pro' gizleme
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        FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ABD’nin Pensilvanya eyaletindeki çiftliğini harita üzerinde aramak isteyenler flu bir görüntüyle karşılaşabilir…

        Google Haritalar’da FETÖ’nün adresi görülüyor
        Google Haritalar’da FETÖ’nün adresi görülüyor

        260 Kennel Rd, Saylorsburg adresi Google Haritalar’da aranıp uydu görünümü modu seçildiğinde FETÖ’nün çiftliği görülebiliyor.

        Apple’ın haritalarında da bu adresle arama yapıldığında detaylı görünüme erişilebiliyor.

        Google Earth Pro’da flu görünen alan
        Google Earth Pro’da flu görünen alan

        Ancak Google’ın daha detaylı ve 3D görünüm sunan Google Earth Pro uygulamasında adres aranınca çiftliğin kapladığı devasa alan flu görünüyor. Çiftlikten biraz uzaklaşıldığında net ve 3D görünüme erişilebiliyor. Özel ve askeri alanlar için yapılan bu gizlemenin neden FETÖ’nün çiftliği için de yapıldığı merak konusu oldu.

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