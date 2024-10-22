Efsaneler 88/89 sezonunu HT Spor'da anlattı!

Mehmet Ayan ve Ahmet Selim Kul moderatörlüğünde Aykut Kocaman, Oğuz Çetin ve Rıdvan Dilmen ile HT Spor ekranlarında buluştu. Efsane isimler, Çerçeve Özel programında 88/89 sezonunda yaşananları anlattı.

İşte tarihi programdan satır başları:

EFSANE FOTOĞRAFI ANLATTILAR!

📸 Sobanın başında efsane poz!



🗣️ Aykut Kocaman: Burada Oğuz hazırlanmıştır, biz hala giyineceğiz.



🎙️ Rıdvan Dilmen: Şurada İsmail Kartal vardır oturmuş bakıyordur. pic.twitter.com/doRh0gw3Yf — HT Spor (@HTSpor) October 22, 2024

Aykut Kocaman: Burası soyunma odası. Burada Oğuz hazırlanmış antrenmana çıkmayı bekliyordur. Bizde biraz sonra giyineceğiz.

Rıdvan Dilmen: Şurada da İsmail Kartal vardır, oturmuş bize bakıyordur. O arkadaki Turan mı?

Aykut Kocaman: Onun kim olduğunu bende çıkaramadım.

"3-0 GERİDEYKEN TRİBÜNLER 'FENER' DİYE BAĞIRIYORDU" REKLAM 🎙️ Rıdvan Dilmen (@RidvanDilmen8): 3-0 gerideyiz ve soyunma odasına gidiyoruz. Tribünler 'Fener' diye bağırıyordu. Demek ki güveniyorlar bize diyorduk. pic.twitter.com/elDnmHTu2S — HT Spor (@HTSpor) October 22, 2024 Aykut Kocaman: Bir kere skor yapmayla ilgili problemimiz yoktu. Sıradışı bir şey vardı. Rakip Galatasaray, ilk devre 3-0 olmuş. Hatta 4-0 oldu. Uğur sağ çaprazdan girmişti. 3-0'la içeri girince toparlandık. Veselinoviç şunu söyledi, o takımın mimarıdır. Tam tarzına uygun takım yapmıştı. Özellikle pozisyona gireni, atanı çok seviyordu. Bu maçta şunu söyledi bize; "Siz şampiyon takımsınız, şampiyonluğa çok az kalmıştı.İlk yarı 3-0 bitti. İkinci yarıyı hiç olmazsa 1-0 biz kazanalım" dedi. İlk 10 dakikada gol bulursak maçın lehimize geleceğini söylemek mümkün dedi. Tam istediği gibi oldu. O kadar skorer takımız ki. Ve tam da öyle oldu.

Oğuz Çetin: Bizim literatürümüze girdi bu, Aykut çalımı. Aykut Kocaman: Kalede dev var. Simoviç'e hiç gol atamamıştım. 'Yemez' diyordum. Gol olduğuna inanamadım. Simoviç'ten dolayı. REKLAM Rıdvan Dilmen: 3-0 mağlubuz. Fenerbahçe taraftarı 'Fener' diye bağırıyor. Daha fazla yemeyelim diyordum kendi adıma. Seyirci bağırıyordu. Aykut Kocaman: İkinci yarıya başlarken önemli oyuncu değişikliği oldu. Oğuz oyundan çıktı. Kadroya Taygun girdi. Oğuz Çetin: Sakat oynuyordum, çıktım. Aykut'un o dakikada golü bulması önemli. Savunmada çok önemli işler oldu.