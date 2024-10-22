Aykut Kocaman HT Spor'da anlattı: 3 Temmuz sürecinde neler yaşandı?

Tarihi 88/89 sezonunun en önemli üçlüsü yıllar sonra HT Spor ekranlarında buluştu. Rıdvan Dilmen, Aykut Kocaman ve Oğuz Çetin, HT Spor'daki Çerçeve programında Mehmet Ayan ve Ahmet Selim Kul'un sorularını yanıtladı.

Efsaneler 88/89 sezonunu HT Spor'da anlattı! Haberi Görüntüle

Fenerbahçe'nin eski direktörü Aykut Kocaman 3 Temmuz sürecinde neler yaşandığını anlattı. Kocaman, "Fenerbahçe camiası gidişatı tersine çeviren bir tutum aldı." ifadelerini kullandı.

İşte Aykut Kocaman'ın sözleri:

"3 Temmuz sürecinde Fenerbahçe camiası tek yumruk olduğu zaman ne kadar güçlü olabileceğini göstermişti, tek vücut olmuştu. Taraftarıyla, antrenörüyle, oyuncusuyla, yönetimiyle, medyasıyla kastedene karşı tek yumruk tek yürek olmuştu. Müthiş bir güç gösterisiydi. Başkanını dışarıya çıkarma gücüne sahip. Bence benim gördüğüm kadarıyla o dönemki gidişatı da çeviren bir tutum aldı Fenerbahçe."

🎙️ Aykut Kocaman: 3 Temmuz sürecinde Fenerbahçe camiası, kastedene karşı büyük bir güç gösterisi yaptı. O dönem ki gidişatı çeviren bir tutum aldı. pic.twitter.com/GHsO233lEg — HT Spor (@HTSpor) October 22, 2024 "FENERBAHÇE'NİN SON 15 YILINI ÇALAN BİR SÜREÇTİR" "Bir taraftarıyla bakıldığında Fenerbahçe müthiş bir güç üretti 3 Temmuz sürecinde ancak öbür taraftar ürettiği güçten çok daha fazlasını götüren bir süreç oldu. 2011'den bu yana sadece 1 şampiyonluk var. Bunu sadece yönetimler, oyuncular, başka şeylerle açıklamak çok zor. 1 milyar küsur dolarlık bir borsa değerine sahipti Fenerbahçe. Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un toplamından daha fazlasına sahip bir gücü vardı Fenerbahçe'nin. Buradan okuduğumuz zaman ne kadar büyük bir güç kaybına uğradığını görüyoruz. Fenerbahçe'den çok şey götüren bir süreçtir. Fenerbahçe'nin son 15 yılını çalan bir süreçtir. Hala daha izleri devam ediyor. Tam olarak atılmış değil."