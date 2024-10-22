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        Haberler Dünya Nasrallah'ın halefi öldürüldü iddiası | Dış Haberler

        Nasrallah'ın halefi öldürüldü iddiası

        İsrail Ordusu: Nasrallah'ın halefi olan Haşim Safiyuddin üç hafta önce Beyrut'un Dahiye bölgesinde düzenlenen hava saldırısında öldürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 23:10 Güncelleme: 22.10.2024 - 23:41
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        Nasrallah'ın halefi öldürüldü iddiası
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        İsrail ordusu, Hasan Nasrallah'ın muhtemel halefi olarak gösterilen Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin'in yaklaşık 3 hafta önce düzenledikleri saldırıda öldürüldüğünü ileri sürdü.

        Ordu Sözcüsü Daniel Hagari yaptığı açıklamada, Safiyuddin'in 4 Ekim'de Beyrut'un güneyindeki Dahiye Mahallesi'ne düzenlenen saldırıda öldüğünü öne sürdü.

        HİZBULLAH HENÜZ AÇIKLAMA YAPMADI

        Hizbullah'tan İsrail ordusunun iddiasına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

        Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de Beyrut'un güneyindeki Dahiye Mahallesi'nde düzenlenen İsrail hava saldırılarında ölmüştü.

        Hizbullah, Nasrallah'ın yerine geçecek kişiyi henüz belirlemezken Genel Sekreterlik için Safiyuddin'in ismi öne çıkıyor.

        İsrail basını, İsrail ordusunun 3 Ekim gecesi Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında Safiyuddin'in hedef alındığını yazmıştı.

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