Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları (Trabzon hariç) ile Amasya'nın kuzey, Tokat'ın doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Hakkâri çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

İstanbul Güneşli 20° Ankara Güneşli 17° İzmir Güneşli 24° Antalya Güneşli 26° Trabzon Parçalı bulutlu 17° Bursa Güneşli 18° Adana Güneşli 26° Diyarbakır Güneşli 21° Gaziantep Güneşli 19° Ağrı Güneşli 11°

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde hava sıcaklıklarının 1-3 derece artması beklenmektedir. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU EDİRNE °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu REKLAM İSTANBUL °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu KIRKLARELİ °C, 21°C Parçalı ve az bulutlu KOCAELİ °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu A.KARAHİSAR °C, 17°C Az bulutlu DENİZLİ °C, 25°C Az bulutlu İZMİR °C, 25°C Az bulutlu ve açık MUĞLA °C, 25°C Az bulutlu ve açık ADANA °C, 26°C Az bulutlu ve açık ANTALYA °C, 26°C Az bulutlu ve açık HATAY °C, 23°C Az bulutlu ve açık MERSİN °C, 24°C Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 17°C Az bulutlu ve açık ESKİŞEHİR °C, 19°C Az bulutlu ve açık KONYA °C, 15°C Az bulutlu ve açık YOZGAT °C, 12°C Parçalı ve az bulutlu BOLU °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu DÜZCE °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu SİNOP °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu REKLAM ZONGULDAK °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu AMASYA °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı ARTVİN °C, 12°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı TRABZON °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu ERZURUM °C, 9°C Parçalı ve az bulutlu KARS °C, 10°C Parçalı ve az bulutlu MALATYA °C, 16°C Az bulutlu VAN °C, 12°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde güney çevreleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı DİYARBAKIR °C, 21°C Az bulutlu ve açık GAZİANTEP °C, 20°C Az bulutlu ve açık SİİRT °C, 19°C Az bulutlu ve açık