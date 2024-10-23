Milli voleybolcuya dehşeti yaşattı! Bu sefer zanlı baba! Mersin'de, 49 yaşındaki Oktay Hoş, maddi konular nedeniyle ampute milli voleybolcu kızı, 20 yaşındaki İlke Naz Hoş'un iş yerine ve otomobiline saldırıp, zarar verdi. Saldırı güvenlik kamerasına yansırken, İlke Naz Hoş, kendisine ve boşandığı annesine şiddet uyguladığını öne sürdüğü babası hakkında suç duyurusunda bulundu. Gözaltına alınan baba Hoş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hoş, çıkartıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince uzaklaştırma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklandı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 23.10.2024 - 07:33 Güncelleme: 23.10.2024 - 07:33 facebook

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