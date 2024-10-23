Ağabeyinin intikamı için... Kan davası!
Adana'da, geçen yıl ağabeyini yaralayan 19 yaşındaki Samet Aslan'ı, caddede tabancayla vurarak öldüren 21 yaşındaki Ahmet Demirel ve onu olay yerine götüren 19 yaşındaki kuzeni Mehmet Demirel tutuklandı. Ahmet Demirel ifadesinde, "Olay ani gelişti. Tartıştık, bana küfretti. Bu nedenle ateş ettim" dedi
Adana'nın Yüreğir ilçesi, 19 Mayıs Mahallesi’nde 23 Kasım 2023’te Samet Aslan (19), sokakta tartıştığı Ahmet Çaçan Demirel’i (35), tabancayla bacağından vurup, yaraladı.
DENETİMLİ SERBESTLİKLE ÇIKTIHayatını kaybeden Samet Aslan.
DHA'da yer alan habere göre olayın ardından gözaltına alınıp tutuklanan Aslan, önceki ay denetimli serbestlikle tahliye edildi.
TAKİP EDİP EVİNİN SOKAĞINA GİTTİ
Yaralanan Ahmet Çaçan Demirel’in kardeşi Ahmet Demirel (21), husumet duyduğu Aslan’ı intikam için takip etmeye başladı. Ahmet Demirel, 21 Ekim gecesi kuzeni Mehmet Demirel’in kullandığı motosikletle Samet Aslan’ın oturduğu sokağa gitti.
HUSUMETLİSİNE KURŞUN YAĞDIRDI
Motosikletten inen Ahmet Demirel, caddede arkadaşlarıyla sohbet eden Aslan’a tabancayla kurşun yağdırdı. Karın, sırt ve baldırından yaralanan Samet Aslan yere yığıldı, saldırgan ise aynı motosikletle kaçtı.
KÜFRETTİĞİNİ İDDİA ETTİ
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi’ne götürülen Aslan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adli Tıp Kurumu'nun morgunda otopsisi tamamlanan Samet Aslan, Kürkçüler Mezarlığı'nda toprağa verildi.
"OLAY ANİ GELİŞTİ, KÜFRETTİ" DEDİ
Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri saklandıkları adrese yapılan baskında yakaladı. Emniyete götürülen Ahmet Demirel, ifadesinde, “Olay ani gelişti. Tartıştık, bana küfretti. Bu nedenle ateş ettim” dedi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet ve kuzeni Mehmet Demirel, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.