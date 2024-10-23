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        Haberler Dünya Biden, dünya liderlerinin Trump'ın yeniden başkan olma ihtimalinden endişelendiğini öne sürdü | Dış Haberler

        Biden, dünya liderlerinin Trump'ın yeniden başkan olma ihtimalinden endişelendiğini öne sürdü

        ABD Başkanı Biden, Cumhuriyetçilerin yeniden başkan adayı olan eski ABD Başkanı Trump'ın yeniden başkan olma ihtimalinin dünya liderlerini endişelendirdiğini iddia etti. Biden, "Liderler birbiri ardına beni sessizce bir kenara çekiyorlar ve diyorlar ki, 'Joe, o kazanamaz. Demokrasim tehlikede.' diyorlar." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 10:25 Güncelleme: 23.10.2024 - 10:25
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        Biden'dan Trump'a: "Dünya liderleri endişeli"
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        ABD Başkanı Joe Biden, selefi ve 5 Kasım seçimlerinde Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump'ın Beyaz Saray'a geri dönmesi ihtimalinin dünya liderlerini endişelendirdiğini iddia etti.

        Biden, New Hampshire eyaletindeki konuşmasında, diğer ülkelerin liderleriyle yaptığı özel görüşmelere işaret etti.

        "DEMOKRASİM TEHLİKEDE"

        Dünya liderlerinin Trump'ın yeniden iktidara gelmesinden endişe duyduklarını söyleyen Biden, "Liderler birbiri ardına beni sessizce bir kenara çekiyorlar ve diyorlar ki, 'Joe, o (Trump) kazanamaz. Demokrasim tehlikede.' diyorlar." şeklinde konuştu.

        Biden, ABD dışında dünyaya liderlik edecek bir ülkenin olmadığını savundu.

        BIDEN'DAN TRUMP'A "HAPİS" İMASI

        Başkan Biden, konuşmasının ardından eyaletteki kampanya ofisine giderek burada da Trump hakkındaki eleştirilerini sürdürdü.

        Biden, Trump'ın demokrasi için "tehdit" oluşturduğunu savunarak, "Onu hapse atmalıyız." dedi ancak hemen ardından cümlesini "Siyasi olarak onu dışarıda bırakmalıyız. Yapmamız gereken bu." diyerek söylem değiştirdi.

        Trump'ın kampanya sözcüsü Karoline Leavitt de konuya ilişkin açıklamasında, Biden'ın "gerçeği ifade ettiğini" kaydederek "O ve (Demokrat Partinin başkan adayı) Kamala'nın (Harris) planı başından beri rakipleri Trump'ı adil bir şekilde yenemedikleri için siyasi olarak zulmetmekti." ifadelerini kullandı.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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