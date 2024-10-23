Babası ve ağabeyini öldürüp yakmıştı! "Kahvede çay içip sohbet ettim!"

Denizli'nin Tavas ilçesi kırsal Aydoğdu Mahallesi'ndeki Süleyman Pekdemir'e (56) ait tek katlı müstakil evde önceki gece saat 20.00 sıralarında alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler ihbarda bulundu.

YANGIN BİR SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ Muhammet Pekdemir, 30 yaşında hayatını kaybetti. DHA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler bütün evi sardı. Gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmayla alevleri söndürdü.

EVDEN 2 YANMIŞ CESET ÇIKTI Baba Süleyman Pekdemir, 56 yaşındaydı. Alevlerin söndürülmesinin ardından içeri giren itfaiye ekibi, Süleyman Pekdemir ile oğlu Muhammet Pekdemir'in (30) yanmış cesetlerini buldu. Jandarma ekipleri evde detaylı inceleme yaptı. Cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası baba ile oğlunun cesetleri otopsi için Adli Tıp Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

PARA VERMEDİKLERİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ Kadir Pekdemir, cezaevine gönderildi. Soruşturma başlatan jandarma, ağabeyi ile babasını av tüfeğiyle öldüren Kadir Pekdemir'i (28) yakalayıp, gözaltına aldı. Kadir Pekdemir'in ilk ifadesinde, babası ve ağabeyinden para istediğini, olumsuz yanıt alınca da evi kundaklayıp, kaçtığını söylediği öğrenildi.