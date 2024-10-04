Otellere dadandı! Turistleri soyan hırsız 67 yaşındaki Uruguaylı çıktı!

Fatih’te geçtiğimiz ay yaşanan olayda Macaristanlı turist B.K.’nın çantası kaldığı otelin lobisinden çalındı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre içerisinde 3 bin euro, 4 bin lira ve 100 bin Macar forinti olan çantasıyla cep telefonu çalınan turist hemen durumu polise bildirdi.

BİR GÜN SONRA BAŞKA YERDE Bu olaydan 1 gün sonra aynı bölgede bu kez aynı yöntemle Cezayirli turist F.Z.L.’nin çantası çalındı. İçerisinde 800 euro, 70 bin Cezayir dinarı ve cep telefonu olan çantasını çaldıran Cezayirli turist de polise gidip şikayetçi oldu. REKLAM

HIRSIZ URUGUAYLI ÇIKTI Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri incelenen kamera görüntülerinde Macaristanlı ve Cezayirli turisti soyan kişinin 67 yaşındaki Uruguaylı Hector A.B. olduğunu tespit etti.