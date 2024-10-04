Aracı kurumlara ceza deprem nedeniyle verilmiş

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) açığa satış ve depo şartlarına uymadıkları gerekçesiyle ceza yağdırdığı aracı kurum yöneticileri cezaların deprem sırasında yaşanan karmaşa nedeniyle kendi kusurları da olmayan işlemler nedeniyle verildiğini açıkladı. SPK dün aracı kurumlara 1,9 ile 5,8 milyon lira arasında toplam 222 milyon lira ceza kesmişti.

Borsa Aracı Kurumları Yöneticileri Derneği yaptığı açıklamada 3 Ekim 2024 tarih ve 2024/50 sayılı SPK Bülteninde ilan edilen ve 6 Şubat 2023 Pazartesi Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen büyük deprem felaketinin olduğu gün saat 09.52'de, Aracı Kurumlara Tebliğ edilen Kurul’un Depo şartı ve açığa satış yasağı kararının uygulanmaması gerekçe gösterilerek, 53 aracı kuruma İdari Para Cezası kesildiği belirtildi.